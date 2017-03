Được lập các đội PCCC tự nguyện trong dân

Mua bảo hiểm cháy nổ: không dễ

Hiện nay, nhiều tiểu thương tại các chợ, trung tâm thương mại thà chấp nhận chịu phạt (hiện nay là 3-5 triệu đồng) hơn là mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc vì thủ tục mua bảo hiểm khá khó khăn. Cụ thể, tiểu thương phải có giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự do Sở PCCC cấp thì phía công ty bảo hiểm mới bán bảo hiểm. Trong khi đó, nhiều trường hợp khi Sở PCCC đến kiểm tra tại các chợ, trung tâm thương mại thì thấy không đáp ứng đủ các điều kiện về an toàn PCCC.