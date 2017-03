Được tại ngoại, hạ khung hình phạt và... án treo

Chiều 13-5-2012, có thông tin anh Ngô Thanh Kiều bị công an đánh chết trong trụ sở công an. thông tin ban đầu: anh Kiều bị công an đến còng tay, bắt đi khỏi nhà từ lúc 3 giờ sáng 13-5-2012 và đến chiều 13-5 thì anh bị chết.

Tuy nhiên, tại cuộc làm việc với PV chiều 15-5-2012, Đại tá Nguyễn Trung Nghĩa, Chánh Văn phòng Công an tỉnh Phú Yên, cho rằng lúc 8 giờ sáng 13-5, Công an TP Tuy Hòa phối hợp với Công an xã Hòa Đồng triệu tập anh Kiều đến Công an TP Tuy Hòa để làm việc và không bị còng tay. “Nếu bắt phải có lệnh bắt, nếu triệu tập mà còng tay là sai” - Đại tá Nghĩa nói.

Và trong khi lãnh đạo BV Đa khoa tỉnh Phú Yên khẳng định anh Kiều tử vong trước khi đưa đến cấp cứu tại bệnh viện thì trong các cuộc làm việc với PV vào các chiều 15 và 16-5-2012, Đại tá Nghĩa đều cho rằng anh Kiều chết khi đang cấp cứu tại bệnh viện. Thậm chí ông Nghĩa còn cho rằng anh Kiều được truyền dịch, công an có đi mua thuốc cho anh Kiều và bác sĩ đã thực hiện các biện pháp cấp cứu.





Người thân của anh Ngô Thanh Kiều tại tòa, trên tay là những tấm ảnh cho thấy anh Kiều đã bị tra tấn, đánh đập rất dã man. Ảnh: TL

chiều 17-5-2012, PV làm việc lại với Đại tá Nghĩa. Ông Nghĩa thừa nhận anh Kiều bị còng tay đưa đến cơ quan công an lúc 3 giờ sáng 13-5-2012. Tại buổi làm việc này, lần đầu tiên Đại tá Nghĩa tiết lộ danh tính hai điều tra viên trực tiếp lấy lời khai anh Kiều là Thiếu tá Nguyễn Minh Quyền (Đội phó trinh sát Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội - PC45 Công an tỉnh Phú Yên) và Thượng úy Phạm Ngọc Mẫn (trinh sát Đội cảnh sát hình sự Công an TP Tuy Hòa).

“Các điều tra viên có dùng nhục hình, sử dụng biện pháp mạnh hay không trong quá trình lấy lời khai anh Kiều?”. Đại tá Nghĩa cho biết bước đầu những điều tra viên này chỉ mới “trả lời miệng” là không sử dụng biện pháp mạnh nhưng chưa có tường trình cụ thể.

chiều 10-6-2012, Thiếu tướng Phạm Văn Hóa, Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên, xác nhận với PV là Thanh tra Bộ Công an đang tiến hành làm rõ một số vấn đề xung quanh cái chết của anh Kiều.

Sau khi nhiều báo phản ánh, tháng 6-2012, cơ quan điều tra VKSND Tối cao vào cuộc.

Ngày 5-7-2012, cơ quan điều tra VKSND Tối cao ra quyết định khởi tố vụ án dùng nhục hình tại Công an TP Tuy Hòa.

ngày 6-8-2012, cơ quan điều tra VKSND Tối cao ra các quyết định khởi tố bị can tội dùng nhục hình đối với Nguyễn Minh Quyền, Phạm Ngọc Mẫn, Nguyễn Tấn Quang. Đến ngày 9-1-2013, cơ quan này tiếp tục khởi tố bị can đối với Đỗ Như Huy, Nguyễn Thân Thảo Thành.

Ngày 15-1-2013, Thành bị bắt tạm giam đến nay. Bốn bị can còn lại đều được tại ngoại.

Ngày 1-3-2013, cơ quan điều tra VKSND Tối cao có kết luận điều tra và chuyển hồ sơ sang Vụ Thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án hình sự về trật tự xã hội (Vụ 1A, thuộc VKSND Tối cao) đề nghị truy tố Nguyễn Thân Thảo Thành tội dùng nhục hình theo khoản 3 Điều 298 BLHS (có mức án từ năm năm đến 12 năm tù). bốn bị can còn lại bị đề nghị truy tố khoản 2 Điều 298 BLHS (khung hình phạt từ hai năm đến bảy năm tù).

Sau đó, Vụ 1A đã ủy quyền cho VKSND TP Tuy Hòa ra cáo trạng truy tố và thực hành quyền công tố tại tòa.

Ngày 28-4-2013, VKSND TP Tuy Hòa có cáo trạng số 56/VKS-HS truy tố năm công an như đề nghị của cơ quan điều tra VKSND Tối cao.

ngày 22-5-2013, bất ngờ VKSND TP Tuy Hòa ra cáo trạng số 64/VKS-HS thay thế cáo trạng trước đó. Toàn bộ nội dung vụ án trong cáo trạng mới đều không có gì thay đổi, chỉ có một thay đổi duy nhất là bốn bị cáo đang tại ngoại được chuyển từ khoản 2 xuống khoản 1 Điều 298 BLHS.

Và tại phiên tòa đang diễn ra, đại diện VKSND TP Tuy Hòa lại đề nghị án treo cho bốn bị cáo tại ngoại.

TẤN LỘC