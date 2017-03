Được tại ngoại vì đang mang thai, lại đi trộm cắp

Ông Lê Quốc Hùng, 44 tuổi, trú tại tổ 50, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái trình báo công an về việc: Ngày 2.2.2011 ông bị mất một chiếc ví da, trong đó có gần 10 triệu đồng và 1 số giấy tờ quan trọng khác. Chỉ sau vài giờ nhận được tin báo, công an thành phố Yên Bái đã nhanh chóng làm rõ được thủ phạm gây ra vụ trộm là Trần Thị Hải Đường, hàng xóm của ông Hùng.

Trong một lần Đường sang nhà ông Hùng để trả tiền nước (hai nhà dùng chung đường nước sinh hoạt), nhìn thấy chiếc ví da để trên bàn uống nước, Đường nảy ý định trộm cắp. Nhân lúc ông Hùng đi ra phía sau nhà, Đường nhanh chóng lấy chiếc ví rồi đi thẳng về nhà mình. Sau khi đốt số giấy tờ trong ví, Đường lấy toàn bộ số tiền 8 triệu 800 nghìn đồng đem gửi chồng là Cao Thanh Lâm, 41 tuổi, cất giữ hộ.

Tại cơ quan công an, Đường khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Bản thân Trần Thị Hải Đường, không có nghề nghiệp lại là con nghiện ma túy nặng. Trước đó, ngày 21.1 Đường đã bị Tòa án nhân dân thành phố Yên Bái phạt 3 năm tù do phạm tội mua bán trái phép chất ma túy, nhưng tạm thời được tại ngoại do đang mang thai. Tại phiên tòa xét xử ngày 11.5, tòa án nhân dân thành phố Yên Bái đã tuyên phạt bị cáo Trần Thị Hải Đường mức án 18 tháng tù giam.

Theo Hạ Băng – Hà Thanh (ANTĐ)