Đuôi tàu Trường Giang 54 trôi dạt trong vịnh Nha Trang

Thông tin trên được Đại tá Lê Văn Bình - Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Khánh Hòa cho biết.



Theo TTXVN, do thời tiết xấu vẫn tiếp diễn, gió đông bắc mạnh cấp 6, cấp 7, sóng biển lớn nên vẫn chưa có biện pháp xử lý phần đuôi tàu đang trôi dạt. Đồn Biên phòng 388 (Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Khánh Hòa) đã cử lực lượng túc trực, theo dõi, đồng thời thông báo cho ngư dân và các phương tiện giao thông đường thủy không được neo đậu, hoặc đưa tàu vào khu vực đuôi tàu Trường Giang 54 đang trôi và phần thân tàu đang mắc cạn, để tránh va đập.



Theo một nguồn tin khác, chỉ có hơn 800 tấn phân cali trong tổng số 1.950 tấn phân kali trên tàu được bốc dỡ để chuyển vào bờ an toàn bằng tàu đánh cá của ngư dân, số còn lại vẫn còn trên tàu mắc cạn, trong đó không ít đã bị ướt vì nước biển tràn vào. Đoàn thủy thủ 9 người trên tàu Trường Giang 54 đã lên bờ an toàn. Hiện số dầu trên tàu đã được hút sạch, tránh sự cố chìm tàu, gây ô nhiễm.



Tàu Trường Giang 54 của Công ty TNHH vận tải đường biển Trường Giang (tỉnh Nam Định) có tải trọng gần 2.000 tấn, xuất phát từ Đồng Nai đi Hải Phòng đã bị mắc cạn đá ngầm vào rạng sáng 29/12/2010, tại khu vực gần Hải đăng Bích Đầm, thuộc vịnh Nha Trang





