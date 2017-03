Đường cao tốc bong khe co giãn gây tai nạn cho BMW

Liên quan đến khe co giãn bằng thép của cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Dây, ngày 7-6, bà Nguyễn Thị Hoài Phương, Phó giám đốc Công ty Dịch vụ kỹ thuật đường cao tốc Việt Nam (VEC E - đơn vị quản lý, vận hành và khai thác đường cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây), cho biết sáng cùng ngày, nhà thầu Cienco 6 đã đưa máy móc và phương tiện tới khắc phục sự cố, sửa chữa vị trí bong bật khe co giãn. Dự kiến, cuối ngày sẽ hoàn thành.





Bánh sau bị bể của chiếc xe gặp nạn

“VEC E thành thật xin lỗi Quý khách hàng và chủ các phương tiện tham gia giao thông trên đường cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây. Các tài xế bị ảnh hưởng do sự cố hãy liên hệ với chúng tôi để phối hợp, khắc phục thiệt hại về tài sản”, bà Phương nói.





Khe co giãn của đoạn cao tốc bị bong tróc

Trước đó, vào ngày 5-6, trên đường cao tốc TP.HCM - Long Thành – Dầu Dây, đoạn thuộc km13+500, huyện Long Thành (Đồng Nai) đã xảy ra một vụ tai nạn. Nguyên nhân là do, khe co giãn bằng thép của tuyến bị hỏng, chưa được xử lý khiến một chiếc hiệu BMW chạy hướng Long Thành về TP HCM đâm trúng. Va chạm làm lốp sau phương tiện bị nổ, mép mâm xe bị bể. Theo tài xế, sự cố xảy ra khi anh đang điều khiển xe với tốc độ cao. Cũng may bị bể bánh sau nếu bị bánh trước thì sẽ mất lái, nguy hiểm.



Sau khi xảy ra tai nạn, nhân viên của VEC E đã lập biên bản hiện trường, liên hệ với chủ các phương tiện bị ảnh hưởng do sự cố để phối hợp khắc phục thiệt hại. Dùng thép tấm che chắn tạm thời khe co giãn hỏng. Cảnh báo an toàn, phân luồng để đảm bảo an toàn cho phương tiện tham gia giao.