Đường cao tốc TP.HCM-Trung Lương: Tài xế sẽ trả phí theo kilômét

Hệ thống thu phí có bốn trạm đặt ở các điểm ra vào đường cao tốc tại Chợ Đệm (huyện Bình Chánh, TP.HCM), huyện Bến Lức, TP Tân An (Long An) và Thân Cửu Nghĩa (huyện Châu Thành, Tiền Giang) với các thiết bị tự động, máy tính, phần mềm... để thu phí kín. Công ty Cổ phần Công nghệ Tiên Phong, đơn vị cung cấp thiết bị và công nghệ cho các trạm thu phí, giải thích: Khi vào đường cao tốc, lái xe sẽ dừng tại trạm thu phí để lấy vé từ máy tự động. Đến khi ra khỏi đường cao tốc, lái xe sẽ dừng ở một trạm khác để trả vé và lúc này hệ thống tự động sẽ tính mức phí căn cứ vào loại xe và số kilômét xe đi trên đường cao tốc. Đây là điểm khác biệt cơ bản so với quy trình thu phí thông thường (thu phí hở).

Tới đây, xe đi qua đường cao tốc này phải trả phí theo km. Ảnh: HL

Đường cao tốc TP.HCM-Trung Lương dài gần 62 km, là một bộ phận của tuyến cao tốc TP.HCM-Cần Thơ. Tuyến đường được thiết kế với vận tốc 120 km/giờ, có bốn làn ôtô và hai làn dừng xe khẩn cấp, tổng mức đầu tư gần 10.000 tỉ đồng. Dự kiến toàn bộ dự án sẽ hoàn thành vào đầu năm 2011. Hiện Thủ tướng đã chấp thuận việc chuyển giao quyền thu phí đường cao tốc này và cầu Mỹ Thuận để lấy vốn đầu tư cho đường cao tốc Trung Lương-Mỹ Thuận (dài 54 km, tổng vốn đầu tư 19.500 tỉ đồng). Ngược lại, Công ty BEDC phải trả cho ngân sách năm đầu 2.000 tỉ đồng, năm thứ hai 3.000 tỉ đồng và năm thứ ba hơn 4.156 tỉ đồng. Thủ tướng cũng cho phép Công ty BEDC được tổ chức thu phí ngay sau khi xây dựng xong hệ thống trạm thu phí (dự kiến việc thi công kéo dài ba tháng).

Đại diện Công ty BEDC cho biết hiện các cơ quan chức năng vẫn chưa “chốt” được thời điểm bắt đầu thu phí cũng như phương thức thu phí cụ thể. Tuy nhiên, theo đề án mà Bộ Tài chính đã trình Thủ tướng, mức thu sẽ là 1.000 đồng/km đối với các loại xe dưới 12 chỗ. Thời gian thu phí dự kiến kéo dài 25 năm.

MINH PHONG