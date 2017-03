Đường cao tốc Trung Lương có thể hư nữa!

“Ngoài những hư hỏng đã xảy ra, tuyến cao tốc TP.HCM-Trung Lương còn có hiện tượng xuống cấp, báo hiệu khả năng hư hỏng có thể tiếp tục xảy ra” - chiều 30-11, sau khi kết thúc chuyến khảo sát trên tuyến cao tốc TP.HCM-Trung Lương, kỹ sư chuyên ngành cầu, đường Phạm Sanh, giảng viên ĐH GTVT TP.HCM, thông tin.

Chất lượng bê tông kém

Chính thức thông xe từ ngày 3-2-2010, đến nay trên tuyến cao tốc đầu tiên của Việt Nam liên tục xuất hiện các ổ gà, ổ voi. Trong đó, dày đặc nhất là từ Km 24+300 đến Km 27+300. Đoạn này chủ yếu do Tổng Công ty Xây dựng Công trình Giao thông 5 (Cienco 5) thi công.

Tổng Công ty Đầu tư Phát triển và Quản lý Hạ tầng Giao thông Cửu Long (Cuu Long CIPM, trước đây là Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận - đơn vị chủ đầu tư) cho rằng đây chỉ là hư hỏng cục bộ, xảy ra trên mặt đường chứ không phải do thiết kế hay kết cấu nền đường. Các đơn vị tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát và đại diện Cục Quản lý Xây dựng và Chất lượng Công trình Giao thông (Bộ GTVT) cũng xác định: Hư hỏng không phải do nền móng đường không đủ cường độ, cũng không phải do thiết kế cấp phối bê tông nhựa vì toàn tuyến áp dụng thiết kế thống nhất. Báo cáo với Bộ GTVT, Cuu Long CIPM cho rằng nguyên nhân chính là trong quá trình sản xuất bê tông nhựa, thiết bị của đơn vị thi công (Cienco 5) hoạt động không ổn định. Điều này dẫn tới chất lượng bê tông không đồng đều, gây hư hỏng mặt đường.

Điều đáng nói đây không phải lần đầu đoạn đường này bị hư hỏng. Trước đây tại vị trí này cũng xuất hiện hàng loạt ổ gà và phải sửa chữa từ tháng 11-2010 đến tháng 1-2011 mới xong. Thế nhưng một thời gian ngắn sau, nhiều vị trí tại lý trình này tiếp tục bị hư hỏng.

Đường hư hỏng thế này, sao xe dám chạy cao tốc? Trong ảnh: Khe co giãn trên cầu Rạch Tam ở tuyến cao tốc TP.HCM-Trung Lương bị hư nghiêm trọng, lòi cả sắt. Ảnh: MP

Trả lời báo chí về việc chậm vá ổ voi, ổ gà, ông Dương Tuấn Minh, Tổng Giám đốc Cuu Long CIPM, cho rằng nguyên nhân do thiếu kinh phí (tuyến cao tốc chậm thu phí, trong khi kinh phí dành cho duy tu, sửa chữa đã cạn từ cuối tháng 7-2011). Tuy vậy, trong báo cáo vừa gửi Bộ GTVT cũng do ông Minh ký, Cuu Long CIPM lại cho hay kinh phí sửa chữa, dặm vá ổ gà là do các đơn vị thi công, mà chủ yếu là Cienco 5 chi trả (!).

Cần kiểm định lại chất lượng công trình

Báo cáo với Bộ GTVT, Cuu Long CIPM cho biết đang yêu cầu nhà thầu sửa chữa triệt để các hư hỏng. Biện pháp thực hiện là cào bóc các lớp bê tông nhựa tại vị trí hư hỏng, rải lại các lớp bê tông nhựa mặt đường theo đúng thiết kế kỹ thuật. Dự kiến đến giữa tháng 12, công tác sửa chữa sẽ hoàn tất.

Tuy vậy, KS Phạm Sanh cho rằng đây là hư hỏng dạng vật liệu, nếu sửa theo phương án của Cuu Long CIPM thì mặt đường sẽ còn tiếp tục hư nữa. “Biện pháp họ đưa ra chỉ là vá víu như vá cái áo rách, không bền. Thay vào đó, cần thuê đơn vị kiểm định có uy tín để kiểm định lại chất lượng công trình, từ đó có phương án xử lý dứt điểm. Do lớp mặt của tuyến cao tốc được thi công theo công nghệ của Mỹ, vì thế nên thuê tư vấn nước ngoài kiểm định. Nếu thuê đơn vị tư vấn trong nước, tôi chỉ sợ họ sẽ… nói theo người bỏ tiền ra thuê” - ông Sanh khuyến nghị.

Ông Sanh còn cho rằng với việc xác định được nguyên nhân hư hỏng (do bê tông nhựa không đạt chất lượng như đã đề cập), tư vấn giám sát và chủ đầu tư phải có trách nhiệm liên đới vì đã không kiểm tra, giám sát đúng quy trình. Ngoài ra, đáng lo ngại là các hư hỏng có thể còn tiếp tục tái diễn trong thời gian tới.

“Chiều 30-11, tôi đã ghi nhận dấu hiệu tuyến cao tốc này đang xuống cấp. Cụ thể, đã xuất hiện thêm những vạch đen do chất lượng bê tông nhựa không đồng nhất, gây ra hiện tượng chảy nhựa (thuật ngữ chuyên ngành gọi là bleeding). Hiện tượng này không chỉ lác đác ở một đoạn ngắn mà trải dài toàn tuyến” - KS Phạm Sanh quan ngại.

Cuu Long CIPM tránh né trả lời Ngày 22-11, bắt đầu có thông tin về việc Bộ trưởng Đinh La Thăng yêu cầu xử lý trách nhiệm cá nhân liên quan sự cố hư hỏng mặt đường cao tốc TP.HCM-Trung Lương. Cùng ngày, chúng tôi đã liên hệ với Cuu Long CIPM nhưng đến nay vẫn không nhận được thông tin nào (trong khi ông Đinh La Thăng đã có chỉ thị yêu cầu các cơ quan, đơn vị trong ngành cung cấp thông tin định kỳ, đột xuất cho báo chí). Cụ thể: - Sáng 22-11, PV nhiều lần gọi vào số điện thoại di động 0908.001026 (danh bạ của Bộ GTVT ghi là của ông Dương Tuấn Minh, Tổng Giám đốc Cuu Long CIPM) nhưng không ai nghe máy. - Chiều 22-11, PV liên hệ trực tiếp với ông Lã Chí Đức, Giám đốc điều hành dự án đường cao tốc TP.HCM-Trung Lương, người bị yêu cầu tạm đình chỉ công tác. Ông Đức cho hay ông không đủ tư cách phát ngôn. - Sáng 23-11, PV đến trụ sở Cuu Long CIPM nhưng không gặp được người có trách nhiệm. Đề nghị cho cuộc hẹn làm việc của PV cũng không được nhân viên văn phòng tổng công ty ghi nhận. - Chiều 23-11, PV liên hệ được với chánh văn phòng Cuu Long CIPM, người mà ông Đức nói là người phát ngôn của công ty. Tuy nhiên, vị này nói chỉ có lãnh đạo công ty mới trả lời những vấn đề mà PV đề cập. Trong ngày, PV đã gửi công văn về thông tin cần trao đổi theo đề nghị của ông chánh văn phòng, đồng thời gọi tiếp vào số của ông Dương Tuấn Minh nhưng cũng không nghe trả lời. - Ngày 25-11, liên hệ lại thì ông Chánh Văn phòng nói đã trình lên lãnh đạo công ty, “Có thông tin gì tôi sẽ báo lại anh”. - Chiều 29-11, ông Chánh Văn phòng vẫn trả lời: “Chưa thấy thông tin gì”. - Ngày 30-11, PV tiếp tục gọi vào máy ông Dương Tuấn Minh nhưng hoặc không ai trả lời, hoặc là từ chối cuộc gọi, hoặc chỉ nghe “alo, alo” rồi cúp máy. PV nhắn tin vào số điện thoại này nhưng cũng không được hồi đáp. Đã xử lý trách nhiệm cá nhân Như Pháp Luật TP.HCM đã thông tin, trước việc tuyến cao tốc TP.HCM-Trung Lương thường bị hư hỏng nhưng chậm sửa chữa, Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng đã yêu cầu Cuu Long CIPM xử lý trách nhiệm cá nhân. Trước đó, Ban An toàn Giao thông tỉnh Long An đã kiến nghị xử lý hình sự đối với chủ đầu tư. Thực hiện yêu cầu của bộ trưởng, Cuu Long CIPM vừa cách chức giám đốc điều hành dự án cao tốc TP.HCM-Trung Lương đối với ông Lã Chí Đức, khiển trách ông Đỗ Ngọc Dũng - Phó Tổng Giám đốc Cuu Long CIPM (phụ trách dự án), nghiêm khắc phê bình ông Nguyễn Huy Thao, khiển trách ông Lê Văn Ngoạn (lần lượt là giám đốc và phó giám đốc trung tâm quản lý tạm thời đường cao tốc).

MINH PHONG