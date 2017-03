Đường cao tốc vẫn chưa tắt lún

Theo đó, tính đến cuối tháng 10.2010, kết quả quan trắc nền đường tuyến cao tốc cho thấy trong 6 đoạn tuyến bị lún nền đường đã có 5 đoạn tắt lún, riêng đoạn Km 48+325 - Km 48+655 vẫn còn lún với tốc độ trên 2 mm/tháng. Hội đồng nghiệm thu yêu cầu chủ đầu tư cần chỉ đạo các đơn vị tiếp tục theo dõi, quan trắc lún, đánh giá kết quả, đưa ra giải pháp xử lý và báo cáo Hội đồng nghiệm thu trước khi tiến hành nghiệm thu chính thức đưa công trình vào sử dụng.



Tuyến Tân Tạo - Chợ Đệm vẫn còn tồn tại vấn đề lún nền đường, tuy tốc độ lún đã giảm nhưng tổng độ lún kể từ khi tạm thời đưa công trình vào khai thác đến nay tương đối lớn (tổng lún lớn nhất là 375 mm ở đoạn Km 4+860 - Km 5+005). Hội đồng nghiệm thu đề nghị chủ đầu tư tiếp tục chỉ đạo thực hiện quan trắc lún, đánh giá kết quả quan trắc và có phương án xử lý để đảm bảo an toàn khi chính thức đưa công trình vào khai thác.



Đối với tình trạng hư hỏng lớp bê tông nhựa mặt đường đoạn Km 24+300 - Km 27+300, Hội đồng nghiệm thu cho rằng, đại diện chủ đầu tư cùng các bên liên quan đã kiểm tra và xác định nguyên nhân hư hỏng lớp bê tông nhựa mặt đường là do trạm trộn bê tông nhựa của đơn vị thi công hoạt động không ổn định dẫn tới một số mẻ bê tông có chất lượng không đồng đều. Các bên liên quan đã đưa ra giải pháp cào bóc và trải lại toàn bộ lớp bê tông nhựa hạt mịn và lớp bê tông nhựa tạo nhám cho đoạn tuyến bị hư hỏng này.



Hội đồng nghiệm thu yêu cầu chủ đầu tư chỉ đạo tư vấn giám sát, nhà thầu thi công thực hiện việc sửa chữa một cách nghiêm túc, đúng trình tự và các quy định kỹ thuật. Sau khi sửa chữa xong cần tổ chức thí nghiệm, kiểm tra đầy đủ các chỉ số theo quy định về thi công và nghiệm thu của dự án để làm cơ sở nghiệm thu công tác sửa chữa.



Theo Hội đồng nghiệm thu, các hạng mục khác cũng đang còn tồn tại một số khiếm khuyết như: dải phân cách ở một số đoạn tuyến (đặc biệt là các đoạn trên cầu) có chiều cao chưa đủ chắn ánh sáng, chưa bố trí tấm chắn sáng và phản quang nên không đảm bảo an toàn cho các phương tiện tham gia giao thông vào ban đêm.





