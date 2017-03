Dương Cốc, đô thị tương lai

Ở những khu vực này, với số tiền chỉ tương đương với 20m2 nhà ở quận Đống Đa, một gia đình có thể tận hưởng một khu nhà vườn lớn hơn gấp 5- 7 lần, với nắng, gió và không khí mát lành…









Phối cảnh khu Đô thị ở Dương Cốc





Tôi cần một không gian sống



Đó là tâm sự của anh Nguyễn Đức Chính, ở Hạ Đình, Thanh Xuân. Anh Chính cho biết thêm: “Tôi đã vay bố mẹ gần 700 triệu đồng để mua một mảnh đất 60m2 tại thôn Dương Cốc, xã Đồng Quang, huyện Quốc Oai”. Lúc đầu, tôi cũng băn khoăn vì nó cách Hội nghị quốc gia gần 20km, nhưng vợ tôi động viên: “Quả là hơi xa nhưng sau này có xe buýt thì quá tiện. Nếu không thì đi xe máy cũng tốt vì Đại lộ Thăng Long rộng mênh mông, chạy 20 phút là đến Thanh Xuân. Nhân khi đất còn rẻ mình mua trước, sau này bán căn nhà đang ở đi vẫn thừa tiền. Ở đấy có thiên nhiên, không khí trong lành, em và con sẽ khỏe hơn rất nhiều”. Nghe lời vợ, tôi quyết định vào Dương Cốc mua đất.



Vợ chồng tôi và mấy người bạn cùng cảnh hăm hở lao về Quốc Oai. Từ thị trấn Quốc Oai, chiếc ô tô lao nhanh trên đường đê về phía trụ sở UBND xã Đồng Quang. Đang chạy ngon lành thì chiếc xe đỗ khựng. Anh tài xế thò đầu rồi nhăn mặt: “Xuống đi bộ thôi. Họ chặn đường ô tô rồi”. Hai cái cột bê tông to bằng cột đình chềnh ềnh chắn giữa đường, chúng tôi đành quay xe dù chỉ cách trụ sở UBND xã Đồng Quang chừng 100m. Chiếc ô tô quay lại trung tâm huyện để vào Dương Cốc bằng đường khác, qua những ổ trâu, ổ bò trên con đường đất đỏ lòm…



Dương Cốc đang chuyển mình



Khoát tay chỉ về những cọc tre chạy tăm tắp trên cánh đồng bạt ngàn, ông Tấn, Trưởng thôn Dương Cốc nói: “Đây chính là con đường tương lai mà bà con ở đây mong đợi cả chục năm nay. Con đường này sẽ phá thế ốc đảo của Dương Cốc, thông với Thạch Thán, Xuân Mai, thị trấn Quốc Oai… Khi ấy, đây sẽ là khu đô thị và thương mại lý tưởng”. Khi được hỏi giá đất ở thời điểm này, ông Tấn trả lời: “Giấy tờ lởm khởm thì khoảng 6 triệu đồng/m2. Còn giấy tờ đầy đủ thì khoảng 8 triệu đồng/m2, người mua phải tự làm thủ tục và chịu toàn bộ kinh phí”. Ông Trưởng thôn còn giải thích thêm: “Giấy tờ chuẩn là phải có quyết định thu hồi đất, biên lai nộp thuế đất của Tổng cục thuế chứ không phải của Sở Tài chính, xác nhận của địa phương do Chủ tịch xã ký tại thời điểm trước ngày 10-6-2010 theo đúng qui định của TP Hà Nội thì mới có giá trị”.



Một nhà đầu tư bất động sản nhận định, khi con đường liên xã Đồng Quang– Thạch Thán được đưa vào sử dụng, giá đất ở khu vực này sẽ từ 18 đến 25 triệu đồng/m2, đất ở khu dịch vụ của Dự án nhà vườn còn cao hơn, vì khu này được qui hoạch rất đẹp...



Bà Nguyễn Thị Khanh, nguyên Chủ tịch UBND xã Đồng Quang cũng chia sẻ: “Xã Đồng Quang vẫn chưa phát triển kinh tế vì hạn chế về giao thông, nhất là đối với thôn Dương Cốc. Năm 2010 được sự quan tâm của lãnh đạo huyện và các ban ngành cùng với sự nhiệt tình của một DN địa phương nên ngày 5-8-2010 đã có quyết định phê duyệt thi công đường liên xã Đồng Quang- Thạch Thán do UBND huyện làm chủ đầu tư. Dân Dương Cốc rất ủng hộ, các hộ gia đình có ruộng cạnh tuyến đường đều tự nguyện trả lại đất chứ không phải GPMB. Gần đây người dân thôn Yên Nội chôn cột bê tông, không cho ô tô đi qua nên đường vào Dương Cốc thêm khó khăn. Trước sự bức xúc đó, UBND huyện, xã mời các cơ quan chức năng và một DN địa phương cùng bàn bạc, thống nhất thay đổi chủ đầu tư từ huyện về UBND xã. Với sự ủng hộ của DN địa phương, chậm nhất cuối tháng 12-2011, con đường sẽ hoàn thành...



Bà Khanh nói thêm: “Khu vực xã Đồng Quang sẽ là một tập hợp đô thị hiện đại vì có rất nhiều dự án lớn như: Dự án nhà vườn, sinh thái nông nghiệp, công nghệ cao Đồng Quang; khu nhà ở của Tổng cục 5 bộ CA; khu đô thị Đồng Quang… Đặc biệt, con đường mà tôi vừa giới thiệu sẽ nằm sát và song song với đường trục Kinh tế Bắc – Nam rộng 150m, đã khởi công và hiện nay đã làm xong 2 chiếc cầu vượt qua đại lộ Thăng Long để nối thẳng xuống khu vực này. Khu đất giãn dân, đất dịch vụ của dự án nhà vườn sinh thái NN CN cao xã Đồng Quang đã thực hiện giải phóng mặt bằng, và quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu hạng mục san nền, đường nội bộ rộng 12,5m”.



Lợi thế cạnh tranh



Ông Lê Văn Việt, một nhà kinh doanh bất động sản gần 20 năm tâm sự: “Các DN phần lớn vay vốn từ ngân hàng, nhưng hiện các ngân hàng cho vay lãi suất cao và lựa chọn chặt chẽ cho nên nguồn tiền khan hiếm. Những DN, tổ chức, cá nhân có tiền cũng chưa biết đầu tư vào đâu cho có hiệu quả. Không lẽ gửi ngân hàng lấy lãi? Đó là hạ sách! Nếu đầu tư vào chung cư hoặc đất trong khu trung tâm thì vốn quá cao, ít khách mua nên vốn đọng lâu, hiệu quả thấp. Tôi cho rằng, đầu tư vào các vùng ngoại ô như khu vực Dương Cốc Đồng Quang huyện Quốc Oai khi giá đã chạm đáy là hợp lý. Chúng tôi đang đầu tư vào các vùng đất cách trung tâm Hà Nội khoảng 20km. Với giá đất hiện nay chỉ từ 8 – 10 triệu đồng/m2 là quá an toàn và hiệu quả”.