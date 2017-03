Đường dây nóng bệnh viện 'quá bé'

Thông tin trên vừa được đoàn kiểm tra của Bộ Y tế công bố chiều 29-9 tại trụ sở Y tế TP Đà Nẵng sau khi tiến hành kiểm tra thực tế việc “Triển khai đường dây nóng và quy trình khám, chữa bệnh” tại bốn bệnh viện trên địa bàn. Trong đó, có ba bệnh viện thuộc Sở và một bệnh viện trung ương thuộc Bộ Y tế.



Số điện thoại đường dây nóng tại một số bệnh viện Đà Nẵng quá bé. Ảnh: TT Số điện thoại đường dây nóng tại một số bệnh viện Đà Nẵng quá bé. Ảnh: TT

Theo đánh giá của đoàn kiểm tra, hầu hết bệnh viện ở Đà Nẵng đã thực hiện tốt việc công khai đường dây nóng và quy trình khám, chữa bệnh. Tuy nhiên, tại một số bệnh viện, số điện thoại đường dây nóng lại in quá bé, rất khó nhìn thấy. Cụ thể như tạii BV C Đà Nẵng, số điện thoại đường dây nóng in nhỏ trên tờ giấy A4 dán ở cánh cửa ra vào. Số điện thoại được công bố trên đó cũng không liên lạc được do đã “trả lại” cho phía Viettel.

Nhiều nơi còn công bố 3-4 số điện thoại di động nhưng cũng không ghi rõ là số đường dây nóng của Bộ Y tế, Sở Y tế hay của bệnh viện khiến người bệnh nhầm lẫn, không biết phản ánh bức xúc, tiêu cực ở đâu.

“Các hình thức công khai đường dây nóng chưa triển khai theo mẫu của Bộ Y tế mà mỗi nơi làm một kiểu, sử dụng nhiều số điện thoại dễ gây nhầm lẫn. Hầu hết bệnh viện chưa quan tâm nhiều đến đường dây nóng. Chúng ta phải công khai càng rõ ràng càng tốt. Lúc đó, ngành y tế mới nhận được nhiều thông tin phản ánh của người bệnh để điều chỉnh trong quản lý, khám chữa bệnh cho tốt hơn” đại diện đoàn kiểm tra Bộ Y tế nói.