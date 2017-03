Đường dây nóng phản ánh nhà xe nhồi nhét, 'chặt chém'

Theo Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong dịp tết Bính Thân, Ủy ban An toàn giao thông quốc gia công bố số điện thoại đường dây nóng phục vụ tiếp nhận, xử lý những thông tin phản ánh về tình hình an toàn giao thông, hoạt động kinh doanh vận tải dịp tết Bính Thân, lễ hội Xuân 2016.

Những nội dung phản ánh là tình hình hoạt động kinh doanh vận tải tại các bến xe, nhà ga, cảng hàng không, cảng thủy nội địa, các bến đò hoặc về giá cước vận tải, những vi phạm của nhà xe, các doanh nghiệp kinh doanh vận tải, liên hệ các số: 0962.665.953; 0977.497.891; 0964.045.445; 0916.908.085; 0913.432.383 và số 0917.908.085.



Nếu bị nhồi nhét người dân hãy gọi trực tiếp đến các số điện thoại trên để nhận được sự trợ giúp

Những phản ánh về các vụ việc tai nạn giao thông, tình hình an toàn giao thông, liên hệ các số: 0974.565.896; 0993.211.111; 0989.088.719; 0936.173.906; 0995.918.666.

Người dân cũng có thể gọi điện đến Cục cảnh sát giao thông: 069.42608 để phản ánh nếu bị lực lượng CSGT nhũng nhiễu, vòi vĩnh...