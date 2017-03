Đường đến đâu, nhà “bâu” đến đó

Hành lang an toàn đường sắt cũng bị vi phạm Tình trạng vi phạm hành lang an toàn đường sắt hiện cũng đang diễn biến phức tạp. Theo thống kê của ngành đường sắt, cả nước hiện có gần 3.900 đường dân sinh băng ngang đường sắt trái phép, 48.000 công trình xây dựng trong hành lang an toàn. Ban An toàn giao thông TP.HCM cho hay tuyến đường sắt Bắc-Nam đoạn qua TP dài khoảng 15 km, đi qua năm quận. Dọc theo tuyến đường sắt này có khá nhiều điểm nóng về vi phạm hành lang an toàn. Nhà cửa của người dân nằm trong hành lang an toàn đã tồn tại nhiều năm qua chưa được giải quyết. Để hạn chế tai nạn giao thông, trước mắt TP đã đầu tư kinh phí xây dựng khoảng 9,7 km rào phân cách giữa đường sắt và khu vực nhà dân lấn chiếm.