Đường đi của chất tạo nạc gây ung thư

Đối phó đoàn kiểm tra Theo ông Khương Trần Phúc Nguyên, Trưởng phòng Thanh tra Chi cục Thú y TP.HCM, Chi cục chỉ quản lý những cơ sở kinh doanh thuốc thú y trên địa bàn. Từ đầu năm đến nay, chi cục chưa phát hiện cơ sở nào bán sản phẩm chứa chất cấm sabultamol, clenbuterol hay ractopamine. “Không hẳn các cơ sở này không bán mà có thể họ bán lén lút. Theo quy định, khi muốn kiểm tra, chúng tôi phải báo trước. Như vậy các cơ sở có thừa thời gian để “giếm” các sản phẩm chứa chất cấm. Vì thế, đoàn kiểm tra rất khó phát hiện” - ông Nguyên nói. Theo ông Nguyên, vừa qua chi cục kiểm tra tám cơ sở giết mổ (ở các quận 8, Bình Thạnh, Bình Tân và các huyện Nhà Bè, Củ Chi, Hóc Môn). Kết quả có 31/222 mẫu (gần 14%) dương tính chất cấm, tăng gần 6% so với cùng kỳ năm trước. “Do vậy, chúng tôi mở rộng phạm vi kiểm tra đột xuất các cơ sở chăn nuôi. Thấy đoàn kiểm tra là chủ cơ sở chăn nuôi tránh hoặc đóng cửa. Điều này chứng tỏ họ vẫn sử dụng chất cấm” - ông Nguyên cho biết. Ngoài ra, số heo đưa vào giết mổ ở TP.HCM trong thời gian qua có lượng tồn dư chất cấm tăng cao so với năm trước, trong đó Đồng Nai có 15% mẫu có chất cấm. Long An, Tiền Giang cũng “dính” với khoảng 25% mẫu có chất cấm. TRẦN NGỌC Trại nuôi nào có heo nhiễm chất cấm thì sẽ bị phạt. Toàn đàn heo được lưu lại và xã giám sát. Đến khi xét nghiệm lại thấy hết chất cấm mới được bán heo. Nhưng nhiều trại đã tẩu tán, như một cơ sở ở huyện Long Thành đã “tuồn” hơn 106 con có chất cấm khi bị giám sát. ___________________________________ Khi con người ăn các thực phẩm tồn dư sabultamol sẽ bị các bệnh lý ở hệ tim mạch, hệ thần kinh và hệ cơ. Nó cũng có thể là tác nhân gây ung thư phổi, gan, tuyến vú, đại trực tràng... Thực tế điều trị, chúng tôi chưa phát hiện ra bệnh nhân nhiễm chất này. Tuy nhiên, dựa vào các nghiên cứu gần đây trên thế giới cho thấy nguy cơ ung thư tăng đáng kể do ăn thịt sau khi kiểm soát chất béo (sabultamol là một trong các chất đó - NV). Do vậy, cần ăn thịt đỏ “sạch” vừa đủ cơ thể cần, đồng thời không nấu nướng ở nhiệt độ quá cao. Ngoài ra, cũng nên giảm lượng muối, đường dư thừa không cần thiết cho sức khỏe. BS TRẦN NGUYÊN HÀ, Trưởng khoa Nội 4,

BV Ung bướu TP.HCM