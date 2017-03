Đường đô thị sẽ tăng thêm 10 km/giờ

“Chúng tôi đang lấy ý kiến sửa đổi quy định theo hướng phân loại tuyến đường để nâng tốc độ xe cơ giới, kể cả ở khu vực dân cư, đô thị” - ông Vũ Ngọc Lăng, Vụ trưởng Vụ An toàn giao thông (Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Bộ GTVT), cho biết hôm qua (21-10).

Phân loại đường, nâng tốc độ

Theo quy định hiện hành (Thông tư 13/2009 của Bộ GTVT), trong khu vực đông dân cư thì tốc độ tối đa chỉ 50 km/giờ và ở ngoài đô thị (không kể đường cao tốc) thì tốc độ tối đa là 80 km/giờ. Tuy nhiên, theo ông Lăng, dự thảo sửa đổi phân loại thành các tuyến đường cụ thể để giới hạn tốc độ tối đa.

Cụ thể, dự thảo đề nghị chia thành hai nhóm đường đôi có dải phân cách giữa, đường một chiều có từ hai làn xe trở lên (tạm gọi là đường to) và nhóm đường không có dải phân cách giữa, đường một chiều có một làn xe (tạm gọi là đường nhỏ). Trong khu vực dân cư, đô thị thì tốc độ ở nhóm đường to sẽ nâng lên 10 km/giờ (thành 60 km/giờ) cho tất cả các loại xe nhưng nếu là đường nhỏ thì tốc độ tối đa vẫn không thay đổi.

Tương tự, ở khu vực ngoài đô thị, tốc độ tối đa cũng được giới hạn theo loại đường to hay nhỏ (không tính đường cao tốc), loại xe. Theo đó, nếu là đường to thì tốc độ tối đa của tất cả loại xe sẽ được tăng lên 10 km/giờ. Cụ thể, nhóm ô tô con, ô tô chở khách đến 30 chỗ ngồi (trừ xe buýt) và xe tải 3,5 tấn sẽ được chạy 90 km/giờ ở đường to (hiện nay chỉ được chạy 80 km/giờ)… Dự thảo cũng tách mô tô với xe máy thành hai nhóm và nâng tốc độ tối đa (trên đường to) của hai loại xe này lần lượt là 70 km/giờ và 60 km/giờ.

Nếu là đường nhỏ thì tốc độ tối đa đối với các loại xe vẫn giữ như hiện nay.





Biển báo giới hạn tốc độ tối đa của ô tô và xe máy ở xa lộ Hà Nội (quận 2, TP.HCM). Ảnh: PHƯỚC TĨNH

Tăng tốc độ không lo tăng tai nạn

Theo Tổng cục Đường bộ Việt Nam, thời gian qua cơ sở hạ tầng, phương tiện phát triển… nên các quy định về tốc độ được quy định cách nay đã sáu năm phát sinh các bất cập. Cụ thể, quy định hiện hành chưa nêu cụ thể tốc độ cho từng loại đường, đặc biệt là đường cao tốc, chưa hướng dẫn cách thức xác định giá trị tốc độ khai thác hạn chế. Ngoài ra, nhiều địa phương, chủ xe, các hiệp hội vận tải đường bộ và các tài xế cũng phản ánh những bất hợp lý trong quy định tốc độ.

“Thay vì “gói chung” một tốc độ cho tất cả phương tiện cơ giới như hiện hành thì dự thảo sửa đổi sẽ phân chia thành các nhóm đường như đã nêu để giới hạn tốc độ tối đa cho từng loại xe. Khi phân chia các loại đường như trên thì khi tăng tốc độ vẫn không lo làm tăng tai nạn giao thông. Ngoài ra, cơ sở hạ tầng được đầu tư ngày càng tốt hơn, phương tiện tham gia giao thông có tiêu chuẩn kỹ thuật cao, hệ thống an toàn, hệ thống thắng, điều khiển hiện đại hơn” - ông Vũ Ngọc Lăng nói.

Cũng theo ông Lăng, việc chia thành hai nhóm tốc độ 40 và 50 km/giờ trên đoạn đường trong khu vực đông dân cư, đường sá đông đúc như hiện hành còn ẩn nguy cơ va chạm, tai nạn giao thông, kìm hãm năng lực khai thác của hệ thống đường sá. Ngoài ra, theo yêu cầu hội nhập việc sửa đổi các quy định hiện hành để tương đồng với các nước trong khu vực là cần thiết.