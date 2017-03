Đường Hồ Chí Minh có nguy cơ chậm tiến độ 5 năm

* Tổng vốn đầu tư dự án thủy điện Sơn La tăng gần 60% so với dự kiến



Báo cáo giám sát dẫn nội dung báo cáo của Bộ GTVT cho biết, tiến độ thi công giai đoạn 1 (2000 - 2007) cơ bản đã hoàn thành, nối thông tuyến từ Hòa Lạc (Hà Nội) đến Tân Cảnh (Kon Tum) với chiều dài 1.350 km.



Tuy nhiên, vẫn còn một số điểm đang chờ địa phương bàn giao mặt bằng để tiếp tục thi công, một số hạng mục phải chuyển sang giai đoạn 2.

Trong số 29 dự án cần thực hiện ở giai đoạn 2 (2007 - 2010), đã có 4 dự án hoàn thành, 17 dự án đang triển khai đã được bố trí một phần vốn, tổng mức đầu tư 16.459 tỉ đồng, mới bố trí được 5.486 tỉ đồng, còn thiếu 10.973 tỉ đồng; có 8 dự án đã chuẩn bị xong dự án đầu tư nhưng chưa được bố trí vốn, tổng mức đầu tư khoảng 15.710 tỉ đồng.



Với chiều dài 3.167 km, chạy từ Pác Bó (Cao Bằng) tới Đất Mũi (Cà Mau), đường Hồ Chí Minh là tuyến đường bộ dài nhất VN. Đây là công trình quan trọng quốc gia đã được QH khóa 11 thông qua chủ trương xây dựng tại kỳ họp thứ sáu (tháng 12.2004).

Theo Bảo Cầm (TNO)



Bộ GTVT cho biết, năm 2010 triển khai lập dự án đầu tư 8 dự án thành phần, trong đó có 3 dự án thành phần đã hoàn thành phê duyệt dự án đầu tư. Nếu bố trí đủ vốn thì 3 dự án dự kiến hoàn thành năm 2013, 5 dự án còn lại chưa có thời gian dự kiến hoàn thành.Từ báo cáo của Bộ GTVT, Ủy ban KHCN-MT cho rằng, “nếu các địa phương nỗ lực quyết tâm giải phóng mặt bằng, bàn giao cho chủ đầu tư, được bố trí đủ nguồn vốn kết hợp với điều kiện thời tiết thuận lợi thì dự án dự kiến mới hoàn thành toàn bộ trong năm 2013. Tuy nhiên, do Bộ GTVT đã đề nghị giãn tiến độ hoàn thành đến năm 2015 nên sẽ không hoàn thành mục tiêu theo Nghị quyết của QH là nối thông toàn tuyến từ Pác Bó (Cao Bằng) đến Đất Mũi (Cà Mau) vào năm 2010; và chắc chắn không thể thực hiện yêu cầu nâng cấp đường Hồ Chí Minh đạt tiêu chuẩn đường cao tốc giai đoạn 2010 - 2020.Ủy ban KHCN-MT kiến nghị Ủy ban Thường vụ QH báo cáo với QH về tình trạng thiếu vốn triển khai dự án, cân nhắc khả năng huy động các nguồn vốn cho dự án khi giai đoạn 2 hoàn thành; xem xét việc tiếp tục triển khai giai đoạn 3 đường Hồ Chí Minh (nâng cấp thành đường cao tốc) nếu thu xếp được nguồn vốn và đảm bảo hiệu quả.Đồng thời, đề nghị Chính phủ báo cáo với QH ngay tại kỳ họp thứ 8 về khả năng phải giãn tiến độ thực hiện dự án giai đoạn 2 làn xe đến năm 2015 (chậm 5 năm so với yêu cầu của Nghị quyết 38 của QH).Cũng trong báo cáo giám sát về các dự án, công trình quan trọng quốc gia năm 2010, Ủy ban KHCN-MT cho biết: Dự án thủy điện Sơn La đã tăng tổng mức vốn đầu tư gần 60% so với mức dự kiến. Cụ thể, từ 31.000 - 37.000 tỉ đồng ban đầu ước tính đã tăng lên 58.483,412 tỉ đồng.