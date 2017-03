Đường làm chưa xong đã thu phí

Ngày 20-5, công trình mở rộng tuyến tránh quốc lộ 1A đoạn qua TP Phan Rang-Tháp Chàm (Ninh Thuận) bắt đầu thu phí đường bộ tại trạm thu phí Cam Thịnh (cách công trình gần 40 km thuộc xã Cam Thịnh Đông, TP Cam Ranh, Khánh Hòa). Đây là con đường xây theo hình thức BOT (xây dựng - kinh doanh - chuyển giao) do đại diện cho Liên doanh Công ty Cổ phần Đầu tư 577 (Cienco 5) và Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM làm chủ đầu tư, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Xây dựng Ninh Thuận đứng ra thu phí. Đường tránh này dài hơn 8,3 km từ ngã ba Cà Đú (xã Thành Hải, TP Phan Rang-Tháp Chàm) đến ngã ba Long Bình (xã An Hải, huyện Ninh Phước).

Dù đã bắt đầu thu phí nhưng con đường vẫn còn gây khó khăn, mất an toàn cho các phương tiện lưu thông trên nó. Theo quan sát của chúng tôi, hai bên làn đường dành cho ô tô mặt đường bị lún trầm trọng. Có nhiều nơi mặt đường lún cả gang tay, tạo những hố, rãnh lởm chởm rất dễ bị lạc tay lái. Tại đoạn đường từ Km 1551+200 đến 1555, nút giao thông ngã ba Tân Hội, mặt đường lún sâu tạo rãnh khiến ô tô thường xuyên loạng choạng.

Mặt đường lún, hỏng cả bánh xe. Ảnh: M.TRÂN

Tại nút giao thông vòng xoay khu vực ngã năm Phủ Hà, đường dẫn vào vòng xoay bị lún. Ngay tại vòng xoay này, mặt đường bên gồ ghề, nhiều đoạn chưa hoàn thành. Mặt đường bị “thắt cổ chai” do một số hộ dân chưa chịu giao mặt bằng để thi công nên rất dễ gây tai nạn cho các xe chạy đến đoạn này.

Chưa hết, hai bên đường dẫn vào mố hai cầu Thành Hải và Sông Quao đều xuống cấp trầm trọng. Tại điểm cuối ngã ba Long Bình của tuyến tránh hiện hữu, một đoạn đường hơn 300 m chưa thi công xong.

Theo ông Trần Hải (ở thôn Tân Sơn 3, xã Thành Hải, TP Phan Rang-Tháp Chàm), con đường này đã phải bị lột một đoạn mặt đường ra làm lại từ tháng 8-2012, giờ vẫn chưa khắc phục được. Ông Hải nói: “Họ vá bên này đường thì bên kia đường lại lún, vá đoạn này thì đoạn khác bong tróc...”.

Theo quy định của Bộ Tài chính, chủ đầu tư muốn thu phí đường bộ khi công trình phải hoàn thành việc xây dựng, sửa chữa, nâng cấp theo dự án đã được cấp có thẩm quyền (Bộ GTVT) phê duyệt và phải bảo đảm chất lượng công trình giao thông, an toàn giao thông cho tất cả các loại phương tiện tham gia giao thông trước khi tổ chức thu phí đường bộ. Vì thế, các tài xế phản ánh với chúng tôi là công trình chưa hoàn thành, chưa đảm bảo an toàn giao thông mà buộc họ phải bỏ tiền ra mua dịch vụ không an toàn là quá vô lý.

Cơ quan thu phí: Không cản trở lưu thông Trao đổi qua điện thoại với chúng tôi, ông Đoàn Nhật Tảo, Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Xây dựng Ninh Thuận, cho biết công trình hoàn thành 99%, chỉ còn 1% do mặt bằng chưa có nên được quyền thu phí. Công trình này vừa xây dựng vừa khai thác nên việc nghiệm thu chỉ là ghi mốc thời điểm hoàn thành 100%. Công trình được bàn giao lại cho Tổng cục Đường bộ VN sau khi đầu tư, khai thác đến hết thời điểm hoàn vốn. Chất lượng công trình như vậy là tốt, không có việc công trình ngổn ngang, cản trở lưu thông. Sở GTVT: “Thu như thế, tôi không hiểu!” Theo ông Cao Văn Mão, Giám đốc Sở GTVT tỉnh Ninh Thuận, công trình trên chưa hoàn thành, chưa nghiệm thu vì còn một đoạn ở Long Bình chưa xong, một số hộ dân chưa chịu giao mặt bằng. Theo ông Mão, nếu công trình chưa hoàn thành, nghiệm thu thì không được thu phí.“Về mặt nguyên tắc, muốn thu phí thì công trình phải được nghiệm thu của Hội đồng Nghiệm thu do Cục Đường bộ VN lập. Tuy nhiên, công trình này đi thu phí khi chưa nghiệm thu thì quả thật tôi không hiểu!” - ông Mão nói.

MINH TRÂN