Đường lún do thi công kém!

“Thời gian qua, Bộ GTVT đã áp dụng nhiều giải pháp tích cực để khắc phục tình trạng hằn lún vệt bánh xe trên các tuyến đường quan trọng nhưng vẫn chưa thể khắc phục triệt để” - ông Hoàng Hà, Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ (Bộ GTVT), cho biết tại hội nghị trao đổi kinh nghiệm xử lý hiện tượng hằn lún vệt bánh xe mặt đường bê tông nhựa ngày 30-6.

Năng lực yếu, thiếu thiết bị

Theo ông Hoàng Hà, nguyên nhân chính dẫn đến hiện tượng trên là do nhiều doanh nghiệp sử dụng công nghệ lạc hậu, khi thi công lại không tuân thủ quy trình. Cụ thể, công tác khảo sát, đánh giá xác định nguồn và thí nghiệm các chỉ tiêu cơ lý của nhiều loại vật liệu đất, cấp phối đá dăm, đặc biệt là đá dùng cho hỗn hợp bê tông nhựa ở các giai đoạn thiết kế chưa đảm bảo. Do vậy quá trình thi công một số dự án phải điều chỉnh, chất lượng không đảm bảo. Một số dự án vẫn sử dụng đá sản xuất theo công nghệ búa do các nhà cung cấp chưa thay đổi công nghệ nghiền cone. Dự án dùng công nghệ nghiền cone thì sử dụng tốc độ vòng quay quá nhiều nên vật liệu bị tròn cạnh, ảnh hưởng đến chất lượng hỗn hợp nhựa bê tông. Một số thí nghiệm quan trọng phải gửi mẫu đi nơi khác thí nghiệm nhưng tư vấn giám sát không theo sát quá trình thí nghiệm.

Lún vệt bánh xe trên đường Mai Chí Thọ (TP.HCM) xảy ra nhiều năm vẫn chưa được giải quyết triệt để: Ảnh: TL

Cũng theo ông Hà, các dự án xuất hiện hằn lún vệt bánh xe không tuân thủ các quy định của Bộ GTVT về việc tập trung ít nhất 70% khối lượng vật liệu trước khi thí nghiệm, thiết kế cấp phối và rải thử bê tông nhựa trước khi thi công đại trà: “Điều này dẫn đến tình trạng chỉ tiến hành thí nghiệm, thiết kế cấp phối bê tông nhựa cho một mỏ vật liệu nhưng khi thi công đại trà lại dùng vật liệu ở nhiều mỏ cung cấp khác có thành phần hoàn toàn khác loại vật liệu đã được thí nghiệm. Từ đó dẫn đến chất lượng bê tông nhựa không đảm bảo ổn định làm hằn lún vệt bánh xe” - ông Hà nói.

Ngoài ra, ông Hà còn cho rằng một số nguyên nhân làm đường hằn lún là nhiều dự án lu lèn chưa đảm bảo nhưng đã cho thông xe, một số đoạn tuyến lưu lượng và tải trọng xe quá lớn tập trung ở các khu công nghiệp, ngã ba, ngã tư kèm với nắng nóng đã làm giảm tính ổn định của cấp phối bê tông nhựa...

Thi công đúng tiêu chuẩn: Không sợ lún

Đến với hội nghị như một khách mời đặc biệt, ông Viết Hải, Giám đốc Tập đoàn Sơn Hải (Quảng Bình), cho biết hiện nay công ty ông thi công hai đoạn đường Hồ Chí Minh qua Tây Nguyên và dự án quốc lộ 1A qua địa phận Quảng Bình với tổng chiều dài hơn 20 km. Theo ông Hải, các dự án do công ty ông thi công chưa có hiện tượng hằn lún vệt bánh xe. “Do điều kiện khí hậu khắc nghiệt tại miền Trung, chúng tôi coi trọng công tác thiết kế hỗn hợp bê tông nhựa với độ dẻo, độ rỗng, dư đạt tiêu chuẩn thiết kế nhằm tăng khả năng chịu đựng của mặt đường lên đến 80oC (bình thường 50oC). Như vậy nhiệt độ ở mặt đường bê tông nhựa phải cao hơn mức này mới phá được đường của chúng tôi” - ông Hải khẳng định.

Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông khẳng định những ý kiến trong hội nghị sẽ được Cục Quản lý xây dựng và chất lượng công trình giao thông tập hợp, nghiên cứu. Theo ông Đông, dù chỉ còn 1 m đường hằn lún, chúng ta cũng phải có trách nhiệm nghiên cứu, khắc phục đến cùng để đưa các tuyến đường vào khai thác một cách bền vững, đảm bảo an toàn và hiệu quả tối đa trong tương lai...