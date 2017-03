Đường ngàn tỉ chưa xong đã lún

Theo ghi nhận của PV, đường Mỹ Phước - Tân Vạn đoạn qua phường Thuận Giao (thị xã Thuận An) đang bị lún thành rãnh sâu 3-4 cm, kéo dài hơn 100 m. Tương tự, nhiều vị trí khác trên tuyến đường này cũng xảy ra trồi, lún bê tông nhựa gây khó khăn cho việc đi lại. Ngoài ra nhiều nắp hố ga bên đường ở đoạn qua thị xã Thuận An bị hư hỏng nặng. Người dân phải dùng cây, dây quấn tạm để cảnh báo tai nạn.

Dự án đường Mỹ Phước - Tân Vạn có tổng vốn đầu tư hơn 1.790 tỉ đồng do Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển công nghiệp - TNHH MTV (Becamex IDC) làm chủ đầu tư theo hình thức BOT (xây dựng - kinh doanh - chuyển giao). Hiện tuyến đường chưa chính thức hoàn thành nhưng đã được đưa vào sử dụng ở các đoạn đã làm xong. Việc sử dụng tạm chỉ mới vài tháng song đến nay tuyến đường ngàn tỉ này đã có nhiều hư hỏng như đã nêu.

Đoạn đường Mỹ Phước - Tân Vạn bị lún vệt bánh xe gây mất an toàn cho người đi đường. Ảnh: VŨ HỘI

Đại diện Becamex IDC cho biết đơn vị đã kiểm tra và bộ phận kỹ thuật báo cáo nguyên nhân đoạn bị lún là bị áp lực (bởi UBND thị xã Thuận An) thông xe sớm trong khi bê tông nhựa chưa đảm bảo thời gian kết dính (?!). Đến nay vẫn chưa xác định được nguyên nhân sự cố là do kỹ thuật hay yếu tố bên ngoài. “Đa số nắp cống bị hư là do xe tải chạy lên vỉa hè, đi qua chúng. Tuy nhiên, chúng tôi đã yêu cầu ban quản lý tuyến đường kiểm tra lại và thay thế kịp thời” - đại diện Becamex IDC thông tin.

Đường Mỹ Phước - Tân Vạn là trục đường giao thông đi qua TP Thủ Dầu Một, thị xã Dĩ An và thị xã Thuận An (Bình Dương) dài gần 30 km. Tuyến đường rộng 30 m, được chia làm sáu làn xe với vận tốc thiết kế 100 km/giờ. Khi hoàn thành sẽ nối hệ thống giao thông của toàn vùng trọng điểm kinh tế phía Nam. Dự kiến cuối năm 2015 dự án sẽ được hoàn thành, thông xe toàn tuyến. Chủ đầu tư sẽ tổ chức thu phí trong vòng 46 năm để hoàn vốn đầu tư.