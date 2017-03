Đường sắt kẹt 3 giờ vì xe tải đổ nghiêng

Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: Nguyễn Bình



Theo Công an huyện Quỳnh Lưu, xe tải do Dương Sơn Pho (40 tuổi, quê tỉnh Hưng Yên) chở hàng may mặc từ Hà Nội vào TP.HCM. Đến đoạn đường trên, xe bất ngờ đâm vào hàng rào đường sắt.Vụ tai nạn khiến đoàn tàu SE3 đang chạy gần đó phải dừng lại khẩn cấp để bảo vệ an toàn cho hàng trăm hành khách trên tàu. Lái xe chỉ bị thương nhẹ ở đầu.Đến 7g cùng ngày, chiếc xe tải được đưa ra khỏi hiện trường. Tuyến đường sắt Thống Nhất qua vị trí tai nạn được thông trở lại với tốc độ 5km/g. Hiện Công an huyện Quỳnh Lưu đang xác định nguyên nhân vụ tai nạn.Theo V.TOÀN - N.BÌNH - VIỆT HÙNG - HỒNG DIỆN (TTO)