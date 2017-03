Đường sắt qua Phú Yên tê liệt hơn 5 tiếng

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, ông Nguyễn Hữu Ninh, Trưởng ga Tuy Hòa (Phú Yên), cho biết lúc 11 giờ 30 ngày 5-11, đường sắt Bắc-Nam đoạn qua xã Bình Ngọc, TP Tuy Hòa (Phú Yên) mới tạm thông tuyến trở lại sau hơn năm tiếng đồng hồ bị tê liệt. Bước đầu, các đoàn tàu di chuyển qua đoạn đường này với tốc độ 5 km/giờ.



Lực lượng công nhân khắc phục điểm sạt lở trên đường sắt đoạn qua xã Bình Ngọc, TP Tuy Hòa.

Lúc 6 giờ cùng ngày, đường sắt Bắc-Nam đoạn qua xã Bình Ngọc bị sạt lở taluy âm một đoạn dài hơn 10 m, sâu hơn 3 m với khối lượng trên 200 m3. Nguyên nhân là do mưa lớn kéo dài nhiều ngày nay. Sự cố này đã khiến bốn đoàn tàu với hơn 1.500 hành khách bị mắc kẹt tại các ga. Trong đó, hai đoàn tàu SE4, SQN4 nằm chờ tại ga Phú Hiệp (thị trấn Hòa Hiệp Trung, huyện Đông Hòa), tàu SE7 nằm tại ga Tuy Hòa, tàu SE5 nằm ở ga Hòa Đa (xã An Mỹ, huyện Tuy An).

Cũng theo ông Ninh, Công ty CP Đường sắt Phú Khánh đã huy động hàng chục công nhân cùng phương tiện khẩn trương khắc phục điểm sạt lở. Trước mắt, lực lượng công nhân đào bỏ lớp đất yếu, tạm thời gia cố bằng rọ đá vào vị trí sạt lở để thông tuyến.