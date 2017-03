Đương sự kiện cả bệnh viện

Nguyên đơn cũng yêu cầu bệnh viện công khai xin lỗi vì đã kết luận trong báo cáo y khoa cho rằng thần kinh của ông “có vấn đề” và bồi thường thiệt hại 10 tháng lương cơ bản do bị xúc phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín.

Theo đơn kiện của ông H., bệnh viện đã cấp khống giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội vì bản thân ông không hề biết đến loại giấy này trước khi thấy tòa trưng ra trong phiên xử ông kiện Công ty P. Bệnh viện cũng kết luận sai sự thật về sức khỏe và thần kinh của ông trong những ngày ông nằm viện.

Ông H. là kỹ sư vô tuyến điện trên giàn khai thác khí thuộc Công ty P. Quá trình làm việc, ông được đánh giá có chuyên môn vững, có trách nhiệm, 11 lần được tặng thưởng do có sáng kiến vượt trội. Cuối năm 2007, ông khiếu nại đề nghị công ty cải thiện về điều kiện vật chất, tinh thần và sự an toàn của nhân viên. Công ty không xem xét giải quyết dứt điểm mà đã khiển trách, đánh giá công tác của ông không đạt yêu cầu trong năm 2007. Sau đó, công ty thông báo cho ông hưởng mức tăng lương mới năm 2008 chỉ 4,9% - thấp hơn rất nhiều so với những nhân viên khác cùng làm việc. Cho rằng công ty đối xử không công bằng, ông tuyệt thực bảy ngày để phản đối nhưng bốn tháng sau, công ty vin vào cớ này để sa thải ông vì “vi phạm nghiêm trọng các quy định về an toàn của công ty, dẫn đến thiệt hại nghiêm trọng”.

Năm 2010, xử sơ thẩm, TAND quận 2 (TP.HCM) chấp nhận một phần yêu cầu của ông H., hủy quyết định kỷ luật sa thải, buộc công ty phải nhận ông trở lại làm việc và bồi thường cho ông 20,5 tháng lương những ngày không được làm việc và hai tháng lương do đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật (tổng cộng hơn 288 triệu đồng). Sau đó TAND TP.HCM ra phán quyết ngược hoàn toàn với án sơ thẩm và bị kháng nghị giám đốc thẩm.

Mới đây, giám đốc thẩm, TAND Tối cao cho rằng nguyên nhân dẫn đến việc tuyệt thực của ông H. là quá bức xúc vì bị công ty xử ép trong quá trình dài. Quá trình tuyệt thực ông H. vẫn làm việc liên tục, không ảnh hưởng đến sức khỏe và sự an toàn của người khác. Do đó công ty áp dụng hình thức sa thải đối với ông H. là không có căn cứ. Do hai bản án sơ thẩm và phúc thẩm sai cả về nội dung lẫn hình thức nên tòa tuyên hủy, giao hồ sơ cho TAND quận 2 xử sơ thẩm lại. Trong thời gian chờ xử lại thì ông H. đã khởi kiện bệnh viện...

THANH TÙNG