Đương sự tố tòa đổi hồ sơ vụ án ly hôn

Bà đề nghị các cơ quan chức năng làm rõ vụ việc tại sao trong cùng một vụ án lại có hai phán quyết trái ngược nhau: Một phán quyết không đề cập việc chồng bà được sở hữu nhà, còn phán quyết kia thì ngược lại...

Theo bà Liên, vợ chồng bà được TAND quận 8 chấp nhận cho thuận tình ly hôn vào năm 2004. Quyết định của tòa ghi: Giao căn nhà ở đường Hưng Phú cho ba người con quản lý sử dụng. Khi cha mẹ qua đời, ba người này sẽ được sở hữu căn nhà và nhà dùng làm nhà thờ cha mẹ. Bà Liên được quyền cư ngụ tại căn nhà nói trên cùng các con. Trong thời hạn một năm kể từ ngày quyết định này có hiệu lực, bà phải có trách nhiệm dời hộ khẩu của bà tại nhà này đi nơi khác.

Tuy nhiên gần đây, chồng bà đã nhờ công an địa phương đến đuổi bà cùng các con ra khỏi nhà. Khi được giải thích, công an mới đưa bà một bản trích lục (ngày 25-8) quyết định thuận tình ly hôn do chánh án TAND quận 8 ký tên, đóng dấu ghi: Căn nhà trên chồng bà Liên được sở hữu, có thể để lại cho các con sau khi ông qua đời. Các con của ông được cư trú và để dùng làm nhà thờ cha mẹ…

Bức xúc, bà đến TAND quận 8 xin sao lục quyết định thuận tình ly hôn của sáu năm trước. Kiểm tra đối chiếu hồ sơ gốc, Chánh án TAND quận 8 Ngô Thị Thuận phát hiện quyết định lưu trong hồ sơ khác với quyết định mà bà Liên xuất trình.

Bà Liên còn nêu nhận xét, tờ quyết định gốc trong hồ sơ giấy trắng rất mới trong khi sự việc đã hơn bảy năm, giấy tờ phải có sự biến đổi về màu sắc theo hướng cũ hơn. Tòa đã lập biên bản ghi nhận sự việc và tạm giữ quyết định của bà Liên. Tòa quận 8 cho biết hiện đang nghiên cứu lại hồ sơ để giải quyết vì sao lại có hai phán quyết tréo ngoe này.

ÁI MINH