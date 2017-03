Đường thoáng, xe thông, phà mắc kẹt

Trong ngày 2-9, cả triệu lượt người từ nội thành TP.HCM tiếp tục đổ ra các cửa ngõ, đến các bến xe, bến phà để đi về các tỉnh, khu vui chơi.

Tăng tuần tra, không kẹt đường

Từ 6 giờ sáng, lượng người và xe đổ ra các cửa ngõ tăng 40%-50% so với ngày thường. Trên các tuyến quốc lộ 22, 13, 1A, xa lộ Hà Nội, người và xe ken đặc nhưng không xảy ra tình trạng kẹt xe. Trên đường, lực lượng CSGT thuộc các đội cửa ngõ như An Lạc, An Sương, Bình Triệu, Rạch Chiếc… tuần tra liên tục.

Lúc 7 giờ, ngã tư Gò Dưa ùn ứ do lượng xe và người xuôi quốc lộ 1A đổ về Khu du lịch Suối Tiên quá đông. Đội CSGT Bình Triệu kịp thời tăng cường lực lượng để điều hòa giao thông. Đến sau 8 giờ, tình hình mới trở lại bình thường.

Trong lúc đó, ngay từ 5 giờ, Đội CSGT Rạch Chiếc đã điều hàng chục cán bộ, chiến sĩ ứng trực ngay đoạn giữa cầu vượt Trạm 2 và Khu du lịch Suối Tiên. Một nhóm lo hướng dẫn các loại xe đi vào phần đường song hành và đậu đúng vị trí quy định trước khu du lịch. Nhóm khác thì ứng trực trên mặt đường quốc lộ 1A đẩy đuổi và xử phạt mạnh những xe khách toan dừng lại đón khách. Nhờ thế, dịp lễ này trước Khu du lịch Suối Tiên không bị kẹt xe.

Khách đông nhưng không vỡ bến

Trong sáng 2-9, hàng chục ngàn lượt người tiếp tục đổ về Bến xe Miền Tây (dù trong cả ngày 1-9 đã có gần 40.000 lượt người đến bến đi xe, tăng hơn 8.000 người so với dự báo). Khách đi các tuyến đường xa, đến bến là mua vé, có xe đi ngay. Riêng các tuyến ngắn về Tiền Giang, Bến Tre, Long An… nhiều người phải xếp hàng khá lâu mới mua được vé đi về các vùng sâu, vùng xa. Theo ông Lê Công Tâm, phòng Điều độ Bến xe Miền Tây, lượng khách đi trong ngày 1 và 2 tăng hơn 20% so với cùng kỳ năm trước và vượt hơn 30% so với kế hoạch dự kiến.

Bến phà Cát Lái bị kẹt cứng từ 6 giờ đến 11 giờ ngày 2-9. Ảnh: L.ĐỨC

Hành khách đi Bến Tre, Tiền Giang, Long An… đang chờ xe ở Bến xe Miền Tây trong buổi sáng 2-9. Ảnh: LƯU ĐỨC

Cũng trong sáng qua, khách đến Bến xe Miền Đông nhộn nhịp hơn ngày thường. Tại khu vực xe đậu, đón khách của một số hãng có thương hiệu, hành khách phải chờ đợi mới có xe. Theo ông Thượng Thanh Hải, Phó Giám đốc Bến xe Miền Đông, trong dịp này, bến và các hãng chuẩn bị nguồn xe dồi dào để phục vụ khách. Một thuận lợi nữa là các tuyến cửa ngõ TP và quốc lộ không xảy ra kẹt đường nên xe đi và về liên tục.

Phà Cát Lái kẹt 5 tiếng

Từ 5 giờ ngày 2-9, dòng xe máy và xe du lịch bắt đầu ùn ùn đổ về bến phà Cát Lái, phía quận 2. Đến 6 giờ, đoạn đường dài hơn 1 km trước cửa bến phà đã bị nêm cứng.

Lúc 7 giờ, anh Nguyễn Hồng Trường, nhà ở quận 7, cho biết đã bị kẹt trước cửa bến phà hơn 1 tiếng. Theo ông Trần Minh Thành, Giám đốc Xí nghiệp phà Cát Lái, mặc dù chín chiếc phà đã được vận hành tối đa nhưng cũng không thể rút ngắn được thời gian khách phải chờ đợi. Tính trung bình khách đi xe máy phải mất 45-60 phút mới lên được phà, còn ô tô phải mất 70-90 phút.

Đến sau 9 giờ, khi CSGT quận 2 cho phép các loại xe ô tô du lịch đi lấn sang phần đường từ bến phà lên thì tình trạng ùn tắc giảm dần. Đến sau 11 giờ, bến phà Cát Lái thoát khỏi tình trạng kẹt, việc lưu thông trở lại bình thường.

Hà Nội ùn ứ ở cửa ngõ, miền Tây thông thoáng

Sáng 2-9, hầu hết bến xe ở Hà Nội như Giáp Bát, Mỹ Đình, Nước Ngầm đều quá tải, lượng khách đổ về tăng đột biến. Tình trạng hành khách phải chờ ở các khu vực bến chờ hay vạ vật ở vỉa hè diễn ra khá phổ biến. Điều này chỉ tạm thời được giải quyết vào đầu giờ chiều khi lượng khách đổ về đã giãn ra nhưng đến chiều tối lại tái diễn. Nhiều tuyến đường cửa ngõ của thủ đô cũng rơi vào tình trạng ùn ứ khi lượng phương tiện từ Hà Nội về các khu vực lân cận tăng mạnh.

Còn tại miền Tây Nam Bộ, trên quốc lộ 1A và đường cao tốc TP.HCM - Trung Lương (đoạn qua địa bàn hai tỉnh Long An, Tiền Giang), mật độ xe máy, ô tô tăng gấp ba ngày thường. Tuy nhiên, dòng xe không bị dồn nén với mật độ dày đặc như dịp nghỉ lễ 30-4.

Thượng tá Trần Hoài Bảo, Trưởng phòng CSGT đường bộ và đường sắt, Công an tỉnh Tiền Giang, cho biết trên địa bàn tỉnh chỉ xảy ra tình trạng dồn ứ trong một khoảng thời gian ngắn tại cầu Kinh Xáng (xã Long Định, huyện Châu Thành) lúc 8 giờ sáng 2-9. Cũng tại tỉnh này, theo ông Bảo, các phương tiện lưu thông về miền Tây và chiều ngược lại đều đảm bảo trật tự, không xảy ra vụ tai nạn nào nghiêm trọng.

Vẫn còn cảnh nhọc nhằn vì tấm vé Tuy dịp lễ 2-9 năm nay tình hình tàu xe đã được cải thiện nhưng vẫn còn không ít người mệt mỏi chờ đợi mua vé xe. Cụ Nguyễn Thị Nhàn, quê Bình Thuận, đến Bến xe Miền Đông từ 5 giờ sáng nhưng đến hơn 10 giờ vẫn chưa lên xe được. Cụ Nhàn cho hay đã sống ở TP.HCM hơn ba năm, nhân dịp lễ tranh thủ về quê thăm họ hàng mấy ngày. “Mấy lần đến quầy mua vé mà họ nói đang điều xe nên chưa có vé bán, tui đành chờ đợi. Tuổi già, sức yếu không chen lấn được nên không biết khi nào mới mua được vé về quê” - cụ Nhàn nói. Cụ Nhàn lặng lẽ ngồi ở một góc chờ đợi mua vé xe. (Ảnh chụp lúc 9 giờ 50 ngày 2-9) Ảnh: HÙNG AN Cùng chung cảnh ngộ với cụ Nhàn là gia đình anh Đinh Công Khanh. Từ 4 giờ sáng, vợ chồng anh và hai con nhỏ đã có mặt ở Bến xe Miền Đông nhưng phải đến gần trưa mới mua được vé về quê ở Đắk Lắk. HÙNG AN

NHÓM PV