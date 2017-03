Đường tránh quốc lộ mới mở đã phải nới rộng

(PL)- Ngày 23-12, UBND tỉnh Long An cho biết đã đề nghị Bộ GTVT đầu tư mở rộng tuyến tránh quốc lộ 1, đoạn qua TP Tân An (Long An).

Cụ thể, Long An đề nghị Bộ GTVT mở rộng 4,1 km đoạn tránh này từ hai lên bốn làn xe, chiều dài với tổng kinh phí vào khoảng 350 tỉ đồng từ nguồn vốn dư của dự án mở rộng quốc lộ 1. Năm 2013, Bộ GTVT đầu tư xây dựng tuyến tránh quốc lộ 1 đoạn qua TP Tân An dài hơn 4 km. Tuyến đường tránh này tạo thuận lợi cho việc đi lại, giảm ùn tắc giao thông trên quốc lộ 1. Tuy nhiên, tuyến tránh hiện nay (rộng 11 m) không còn phù hợp với quy mô của quốc lộ 1 mới được đầu tư xây dựng (sáu làn xe), không đáp ứng nhu cầu đi lại và nay đã thường xuyên ùn tắc, tai nạn giao thông. PV