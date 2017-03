Dương Tự Trọng nhận thêm 15 tháng tù

Không tổ chức truy bắt đối tượng truy nã Theo cáo trạng, từ năm 2001 đến 2002, Dương Tự Trọng (khi đó là trưởng Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hải Phòng) đã có quan hệ thân thiết với Đồng Xuân Phong (khi đó là cán bộ Đội Chống buôn lậu Cục Hải quan TP Hải Phòng). Tháng 8-2009, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM ra quyết định khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam đối với Phong để điều tra về tội buôn lậu nhưng Phong đã bỏ trốn. Tháng 10-2009, Công an TP.HCM đã ra quyết định truy nã toàn quốc đối với Phong. Quyết định trên có gửi đến Công an TP Hải Phòng, ngoài ra Công an TP.HCM cũng cử cán bộ trực tiếp phối hợp với Công an TP Hải Phòng truy bắt Phong. Khi đó Trọng biết rõ việc Phong bị truy nã nhưng không cho ý kiến chỉ đạo, không tổ chức truy bắt Phong theo nhiệm vụ được giao. Tới ngày 17-5-2012, khi biết anh trai Dương Chí Dũng bị Bộ Công an khởi tố và ra lệnh bắt tạm giam, Dương Tự Trọng đã chỉ dẫn anh trai về nhà bạn gái của mình tại quận Cầu Giấy (Hà Nội) để trốn và chờ người của Trọng đến đón. Ngày 18-5-2012, thông qua Vũ Tiến Sơn (khi đó là phó trưởng Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an TP Hải Phòng), Trọng đã đề nghị Phong và Dũng “Bắc Kạn” (một đối tượng giang hồ tại Hải Phòng) tổ chức cho Dũng trốn ra nước ngoài.