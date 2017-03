Đường Vành đai 3 Hà Nội hỏng do xe quá tải

Cụ thể, “do xe quá tải thường xuyên lưu thông gây ra tình trạng biến dạng lớp bê tông trên tuyến đường này”.

Bộ GTVT cho biết đây là dự án thực hiện bằng nguồn vốn ODA do Tư vấn Nhật Bản giám sát thi công. Công trình thường xuyên được Hội đồng Nghiệm thu Nhà nước kiểm tra, đảm bảo tuân thủ đúng hồ sơ thiết kế cũng như quy trình, quy phạm thi công. Do công trình đang trong thời hạn bảo hành nên toàn bộ kinh phí sửa chữa do nhà thầu đảm nhận.

THÀNH VĂN