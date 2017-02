Đường vào chợ Viềng tắc dài vài cây số

Chợ Viềng ở xã Trung Thành, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định sẽ khai hội vào tối nay.



Nhưng gay từ chiều sớm, rất nhiều người dân đã đổ về đây.







Cảnh tắc đường kéo dài đến 6 - 7 km



Đây là phiên chợ cầu may một năm chỉ họp duy nhất một lần; đặc biệt chợ họp chủ yếu từ buổi tối đến sáng sớm hôm sau.



Ai đến với chợ Viềng cũng đều đinh ninh một ý niệm: mua may bán rủi cho năm mới được bình an, may mắn.







Dù là kẻ mua người bán, bất cứ ai đã đặt chân đến chợ đều không đặt nặng vấn đề lời lãi, người bán không nói thách quá cao, người mua không mặc cả quá lời bởi quan niệm những nỗi “băn khoăn” về giá cả sẽ làm mất đi tính tâm linh của phiên chợ này.



Ngay từ chiều, nhiều người dân đã mua về cho mình những cây cảnh, đồ vật ưng ý.



Với mong muốn cầu may cả năm.