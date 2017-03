“Đứt, đứt”... tám phân vàng

“Bị đơn D. phải bồi thường cho tôi tám phân 66 ly vàng 18 K...”. Nguyên đơn L. đã yêu cầu TAND huyện Long Hồ (tỉnh Vĩnh Long) tuyên buộc như vậy trong phiên xử ngày 30-9 vừa qua. Xét thấy yêu cầu có căn cứ, tòa đã chấp nhận...

Nắm cổ áo, đứt dây chuyền

Theo hồ sơ, hồi giữa năm, mẹ con anh L. ra thăm mảnh đất đang chuẩn bị rao bán thì xảy ra xô xát với một người đang ở tạm trên mảnh đất đó. Ông D. ở bên cạnh thấy vậy chạy sang can thiệp nhưng sau đó đã nắm cổ áo đánh và xô té anh L. làm anh bị đứt sợi dây chuyền vàng.

Công an xã vào cuộc xác định phần dây chuyền bị đứt còn lại là hai chỉ một phân 34 ly vàng 18 K. Anh L. đã cho rằng sợi dây chuyền của anh là ba chỉ, ông D. làm đứt mất tám phân 66 ly nên phải bồi thường...

Trước yêu cầu này, ông D. đã không chấp nhận vì ông không làm mất số vàng trên. Thỏa thuận không xong, anh L. đã khởi kiện ông D. ra tòa...

Không biết đứt cái gì

Tòa đã hòa giải nhiều lần đều không thành nên phải đưa vụ án ra xét xử. Tại phiên tòa, ông D. thừa nhận thấy hai bên xô xát, ông chạy ra can ngăn nhưng lại bị anh L. xô ngã. Ông tức giận nên đánh trả và nắm cổ áo anh L. Lúc đó, ông nghe anh này nói: “Đứt, đứt” nhưng ông không biết là “đứt cái gì”. Khi buông tay ra, ông mới nghe L. nói rõ hơn là “??t d?y chuy?nđứt dây chuyền”. Tiếp đó, ông thấy anh L. cầm sợi dây chuyền nhưng nó có đứt hay không thì ông không biết. Do vậy, ông không thể chấp nhận yêu cầu của anh L.

Mẹ của anh L. cung cấp thêm chứng cứ: Sợi dây chuyền này bà mua tặng con lúc cưới vợ. Sau này, gia đình thiếu thốn, bà mượn lại rồi mang đi cầm. Bà vừa chuộc ra được mấy ngày thì xảy ra sự cố.

Người xô xát ban đầu với mẹ con anh L. cho biết thêm khi tách anh L. và ông D. ra có thấy anh L. cúi xuống nhặt cái gì đó và nói: “Đứt dây chuyền ba chỉ…”.

Có chứng cứ, được bồi thường

Sau khi nghị án, HĐXX nhận định căn cứ vào hồ sơ, biên bản của công an xã, lời khai các bên đủ căn cứ xác định việc xô xát giữa nguyên đơn và bị đơn là có thật. Lý ra bị đơn phải báo chính quyền giải quyết khi không can ngăn được vụ xô xát trước đó của nguyên đơn. Đằng này bị đơn lại đánh trả, túm cổ áo nguyên đơn làm đứt sợi dây chuyền. Do đó, bị đơn là người có lỗi.

Mặt khác, ngay sau sự việc xảy ra công an đã thu giữ phần dây chuyền còn lại, lập biên bản sự việc, đưa đi giám định giá trị còn lại của sợi dây chuyền, xác minh ở chủ tiệm cầm đồ. Qua đó thể hiện sợi dây chuyền được cầm ở tiệm của mẹ anh L. có hình dạng, trọng lượng ba chỉ… tương tự như phần sợi dây chuyền mà cơ quan công an thu giữ. HĐXX xác định ngay trước khi sự việc xảy ra, nguyên đơn mang sợi dây chuyền ba chỉ vàng. Sau khi sự việc xảy ra, sợi dây chuyền chỉ còn lại hai chỉ một phân 34 ly. Việc mất một phần dây chuyền là có thật. Ở đây có quan hệ nhân quả giữa lỗi của bị đơn với hậu quả mất một phần dây chuyền của nguyên đơn. Thế nên, tòa chấp nhận yêu cầu khởi kiện, buộc bị đơn bồi thường cho nguyên đơn tám phân 66 ly vàng...

BÁ DUY