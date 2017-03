Dứt khoát thu hồi các dự án trên giấy

Vướng bồi hoàn là lý do chính Sở TN&MT thống kê, từ năm 2003 đến 2011, toàn TP có 95 trường hợp đã bị thu hồi và hủy quyết định giao đất. Số lượng trên bao gồm cả đối tượng bị thu hồi theo quy định tại khoản 12 Điều 38 Luật Đất đai (dự án đầu tư mà không được sử dụng trong 12 tháng liền hoặc tiến độ sử dụng đất chậm hơn 24 tháng so với tiến độ ghi trong dự án đầu tư). Con số này là quá ít so với số lượng các dự án “treo” trên địa bàn. PGS-TS Đặng Hùng Võ, nguyên Thứ trưởng Bộ TN&MT, nhận định lý do chính khiến rất khó thu hồi dự án “treo” là vấn đề bồi hoàn phần đầu tư chủ đầu tư đã bỏ ra. “Nhà nước sẽ bồi hoàn hay chủ đầu tư sau chịu trách nhiệm này là vấn đề đầu tiên vấp phải” - ông phân tích. Kể cả trong trường hợp Nhà nước chấp nhận bồi hoàn thì số tiền này được tính ra sao là một câu hỏi khó có lời đáp. “Tôi nghĩ sắp tới khi sửa đổi Luật Đất đai phải đưa vấn đề này vào. Quan điểm của tôi là cứ đánh thuế thật nặng nếu để đất hoang. Thậm chí đến mức nào đó, chủ đầu tư không nộp thuế thì phải chịu trách nhiệm hình sự như các nước. Còn nếu ngại về nghĩa vụ thuế thì họ phải nhanh chóng tìm cách chuyển nhượng lại dự án cho chủ đầu tư khác” - ông bày tỏ. Được biết từ trước tới nay TP chưa bồi hoàn cho trường hợp nào khi thu hồi dự án. Duy chỉ chủ đầu tư một dự án của quận 9 khiếu nại và đòi bồi hoàn chi phí đầu tư nhưng cả hai phía không thống nhất về số tiền. Sau nhiều năm không giải quyết được, cuối cùng TP phải cho chủ đầu tư trên tiếp tục thực hiện dự án. Theo báo cáo của Sở TN&MT, hiện toàn TP có 226 dự án đã được UBND TP và Sở TN&MT ban hành văn bản chấp thuận địa điểm đầu tư. Trong số này chỉ có 33 trường hợp văn bản chấp thuận đầu tư còn thời hạn (trong 12 tháng). Sở TN&MT kiến nghị các dự án đã thỏa thuận bồi thường trên 50% và đang liên hệ các sở, ngành để thực hiện đầu tư thì được xem xét chấp thuận cho gia hạn. Nhà đất nằm trong khu vực có văn bản chấp thuận địa điểm, về pháp lý là chưa có quyết định thu hồi đất. Do đó, các quyền của người sử dụng đất vẫn được thực hiện. Riêng việc xây dựng mới thì cần phải có ý kiến của các ngành về quy hoạch và xây dựng. CẨM TÚ Triển khai chậm tức là “treo” cuộc sống của người dân Trong đợt giám sát vừa qua của Ban Kinh tế-Ngân sách, thực tế cho thấy còn nhiều dự án chậm triển khai, phần lớn là do dân chưa đồng tình vì chưa có phương án tái định cư. Một số điển hình như dự án khu dân cư Đông Tăng Long (quận 9), khu đô thị Sing-Việt (huyện Bình Chánh)… Theo tôi, chính quyền các cấp cần chỉ đạo một cách quyết liệt với chủ đầu tư, vì đây là những trường hợp vi phạm Nghị quyết 57/2006 của HĐND TP về bồi thường hỗ trợ, tái định cư và đào tạo giải quyết việc làm cho người có đất bị thu hồi. Nếu tiếp tục triển khai chậm tức là “treo” cuộc sống của người dân. Ban sẽ có ý kiến chất vấn tại kỳ họp này, đồng thời kiến nghị kỳ họp có nghị quyết để giải quyết các dạng vi phạm này. Ông PHẠM VĂN ĐÔNG, Trưởng ban Kinh tế-Ngân sách,

HĐND TP.HCM V.HOA ghi