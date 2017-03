Ép chi "hoa hồng", giám đốc phòng giao dịch lãnh án

Trong suốt phiên xử, bị cáo Nhật luôn tránh ống kính phóng viên



Theo Lê Nga (TNO)



Ngày 10.8, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM xử phúc thẩm, tuyên phạt Phan Thanh Nhật (nguyên Giám đốc Phòng giao dịch Techcombank Lê Quang Định, TP.HCM) 7 năm tù về tội “nhận hối lộ”.Theo hồ sơ vụ án, khoảng đầu tháng 10.2010, ông Võ Đình Minh (đại diện cho Công ty Đất Vàng Len) đến phòng giao dịch Techcombank Lê Quang Định gặp Nhật liên hệ vay vốn.Nguyễn Anh Tuấn (nguyên chuyên viên quan hệ khách hàng doanh nghiệp của phòng giao dịch nói trên, cũng bị Tòa sơ thẩm xử 7 năm tù) được giao thẩm định hồ sơ vay này.Sau khi hồ sơ thế chấp tài sản vay đã ký công chứng, đăng ký giao dịch đảm bảo xong nhưng không thấy ngân hàng giải ngân, ông Minh điện thoại nhắc thì Nhật đòi chi 3% trên tổng số tiền được duyệt vay (hơn 8,4 tỉ đồng). Do đó, ông Minh đã phải chi trước 70 triệu đồng để được giải ngân.Sau khi nhận tiền của ông Minh, Nhật chi lại cho Tuấn 5 triệu đồng. Không bằng lòng với số bồi dưỡng ít ỏi này, Tuấn gọi điện cho ông Minh đòi tiếp 100 triệu đồng. Nhật cũng liên tục gọi điện thúc ông Minh chi đủ 3% chi phí mới chịu. Ông Minh xin được giảm xuống 2% vì doanh nghiệp khó khăn, phải đi vay nóng để giải chấp tài sản… nhưng Nhật không đồng ý.Để tăng áp lực, ngày 12.1.2011, Nhật gửi văn bản thông báo sẽ thu hồi vốn vay trước thời hạn vì Công ty Đất Vàng Len vi phạm hợp đồng. Quá bức xúc, ông Minh đã ghi âm các cuộc điện thoại và gửi đến cơ quan điều tra, tố cáo hành vi vòi tiền của Nhật và Tuấn. Khi Tuấn và Nhật nhận tiếp 98,5 triệu đồng thì bị công an bắt giữ.Tại Tòa, Nhật khai không ép ông Minh chi tiền mà ông này tự nguyện hứa sẽ cho 3% hoa hồng trên tổng số tiền được vay, đồng thời Nhật chỉ nhận có 48,5 triệu đồng.Bên cạnh đó, ông Minh xin Hội đồng xét xử (HĐXX) cho doanh nghiệp nhận lại 98,5 triệu đồng, do đây là số tiền đưa để có bằng chứng. Ông Minh cũng xin lại chiếc điện thoại ghi âm những trao đổi đưa, nhận tiền giữa hai bên.Theo HĐXX, thỏa thuận “chung chi” tiền giữa hai bên là có thật, qua nhiều chứng cứ cho thấy có việc đưa, nhận 98,5 triệu đồng.Tuy nhiên, do thấy bị cáo đòi tiền quá đáng nên ông Minh mới tố cáo, nên phía bị hại cũng cấu thành tội đưa hối lộ. Nhưng do phía doanh nghiệp đã nhận thức hành vi của mình là sai trái và tố cáo sự việc nên không xử lý hình sự.HĐXX cũng cho rằng việc tịch thu xung công quỹ 98,5 triệu đồng là có cơ sở, còn chiếc điện thoại là phương tiện dùng để trao đổi thỏa thuận cho việc phạm tội nên cũng phải tịch thu.