“Ép” xe máy phải lấn tuyến

Hà Nội: nhan nhản điểm giữ ôtô dưới lòng đường Tại nhiều tuyến phố của Hà Nội, đặc biệt ở các quận nội thành như Lý Thường Kiệt, Trần Hưng Đạo, Ngô Quyền, Dã Tượng, Hỏa Lò cũng có tình trạng cho phép giữ ôtô dưới lòng đường khiến xe máy không thể đi đúng làn đường quy định. Tại phố Trần Hưng Đạo, Lý Thường Kiệt (Q.Hoàn Kiếm) có hàng chục điểm trông giữ được Sở Giao thông vận tải Hà Nội cấp phép. Thậm chí ngay tại phố Ngô Quyền (Q.Hoàn Kiếm), tuyến phố chỉ cho xe đi một chiều, nhưng đoạn từ nút giao Trần Hưng Đạo - Ngô Quyền đến nút giao Ngô Quyền - Hàm Long đều được Sở Giao thông vận tải cấp phép cho Công ty Khai thác điểm đỗ xe tổ chức giữ ôtô dưới lòng đường. Theo một số hộ dân phố Dã Tượng (Q.Hoàn Kiếm), các điểm trông giữ ôtô dưới lòng đường đã lấy “trọn gói” phần đường dành cho xe máy di chuyển. “Dọc phố đều có ôtô đỗ cả hai bên, một bên là điểm đỗ xe của Công an TP Hà Nội, lòng đường bên kia là điểm trông giữ xe của Công ty cổ phần 901. Khi đi xe máy qua đây, gần như tất cả mọi người phải chạy vào làn đường của ôtô” - ông Nguyễn Văn Hòa, người dân ở phố Dã Tượng, bức xúc. Ông Nguyễn Hoàng Linh, phó giám đốc Sở Giao thông vận tải Hà Nội, nói: “Thực tế khi thực hiện cấm đỗ xe tại 262 tuyến phố, chúng tôi đã rút giấy phép rất nhiều điểm trông giữ. Chỉ những tuyến phố đủ rộng mới cho phép tiếp tục trông giữ xe, đó là nhu cầu thực tế nên chưa thể dẹp bỏ hết được ngay” - ông Linh nói. Trả lời về việc nhiều điểm giữ ôtô dưới lòng đường “ép” người chạy xe máy phải đi vào làn đường của ôtô, ông Linh khẳng định: “Những tuyến phố có lòng đường quá hẹp thì phải dẹp bỏ, còn những tuyến phố đủ rộng sẽ có điều chỉnh, kẻ lại làn đường cho hợp lý. Còn việc đi đúng làn đường thì người điều khiển phương tiện vẫn phải chấp hành”. XUÂN LONG Xử phạt mềm dẻo Trung úy Trần Xuân Đức, đội phó đội tham mưu Phòng cảnh sát giao thông (CSGT) đường bộ - đường sắt (PC67) Công an TP.HCM, cho biết nếu ôtô đậu đỗ sai nơi quy định sẽ bị xử phạt theo pháp luật. Trong năm qua, PC67 đã xử phạt gần 12.000 trường hợp ôtô đậu đỗ không đúng quy định. Lực lượng CSGT tuần tra cũng xử phạt mềm dẻo, những trường hợp bị ôtô đậu đỗ lấn đường buộc người điều khiển phương tiện phải lấn tuyến thì CSGT xử phạt nghiêm ôtô đậu đỗ và chỉ nhắc nhở người điều khiển phương tiện đang lưu thông. Đại tá Đào Vịnh Thắng, trưởng Phòng CSGT Hà Nội, cho rằng vỉa hè, lòng đường của Hà Nội hiện bị lấn chiếm nhiều. Do đó, lực lượng CSGT phải tập trung hướng dẫn người tham gia giao thông. Trong trường hợp xảy ra ùn tắc thì chỉ xử lý người đi lấn tuyến, đi trên vỉa hè có thái độ chống đối, không chấp hành hiệu lệnh. Còn khi giao thông bình thường sẽ xử phạt theo đúng quy định. Thiếu tướng Nguyễn Văn Tuyên, cục trưởng Cục CSGT đường bộ - đường sắt (Bộ Công an), cũng cho rằng khi xảy ra ùn tắc giao thông, nhiệm vụ trước nhất của CSGT là phải hướng dẫn, phân luồng, giải tỏa ùn tắc chứ không phải xử phạt. Chỉ trong các tình huống giao thông bình thường, phát hiện vi phạm thì CSGT mới xử lý. S.BÌNH - M.QUANG