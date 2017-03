EU cảnh báo các sản phẩm tiêu dùng nguy hiểm nhập từ Trung Quốc

Ảnh chỉ có tính minh họa. (Nguồn: aving.net)



Trong năm 2013, các nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) đã thông báo khoảng 2.350 sản phẩm phi thực phẩm có mối "nguy hiểm tiềm tàng" được cảnh báo thông qua Hệ thống Cảnh báo Nhanh (RAPEX).



Đây là hệ thống cho phép các nước trao đổi thông tin về những sản phẩm không phải thực phẩm, thuốc men và thiết bị y tế, có nguy cơ đối với sức khỏe và sự an toàn của người tiêu dùng.



Báo cáo của EC cho biết các mặt hàng như đồ chơi, hàng may mặc như quần áo và thời trang là nhóm hàng gây ra những nguy cơ lớn nhất. Trong số này còn có xe đẩy trẻ em và mực xăm, vốn chứa đựng những hóa chất độc hại.



Ủy viên châu Âu phụ trách chính sách đối với người tiêu dùng, ông Neven Mimica cho rằng người tiêu dùng EU tuy đã được sử dụng những sản phẩm thuộc diện an toàn nhất trên thế giới, song vẫn còn những hàng hóa không an toàn xuất hiện trong thị trường lục địa này.



Ông Mimica kêu gọi người tiêu dùng cảnh giác trong việc lựa chọn sản phẩm, đặc biệt khi có tới 2/3 số sản phẩm bị cảnh báo trên hệ thống RAPEX là của Trung Quốc, tăng 58% so với năm trước đó.

Ông Mimica cũng cho biết EU sẵn sàng hợp tác với giới chức Trung Quốc, song nhà chức trách Trung Quốc vẫn im lặng trước những chỉ trích của EU trong vấn đề này.

Theo Vietnam+