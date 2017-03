EU hợp tác bảo đảm an ninh, tự do hàng hải, hàng không

Theo TTXVN, Chủ tịch nước đề nghị EU tiếp tục hỗ trợ VN thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững, tăng cường khả năng thích nghi, ứng phó với biến đổi khí hậu. Chủ tịch nước cảm ơn EU đã viện trợ 90.000 euro để hỗ trợ một số địa phương VN bị ảnh hưởng do hạn hán và xâm nhập mặn.

Chủ tịch nước hoan nghênh EU đóng góp tích cực vào duy trì hòa bình và ổn định, thúc đẩy hợp tác và phát triển tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương và Đông Nam Á; bảo đảm an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không theo Công ước về Luật Biển của Liên Hiệp Quốc (UNCLOS).

Đại sứ Bruno Angelet cho biết EU đã có kế hoạch tập trung vào một số lĩnh vực hợp tác với VN như về năng lượng, kiểm toán, tài chính với Bộ Công Thương; thực thi pháp luật, bổ trợ tư pháp với Bộ Tư pháp và Bộ Công an; hợp tác bảo đảm an ninh, tự do hàng hải, hàng không theo UNCLOS; hỗ trợ Ủy hội sông Mekong về lĩnh vực quản lý nguồn nước, nỗ lực chống biến đổi khí hậu. EU cũng mong muốn tiếp nhận nhiều sinh viên VN sang học tập, nghiên cứu tại châu Âu.