FBI chuyển giao phần mềm giám định gien ADN cho Việt Nam

(PL)- Ngày 16-3, đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an Việt Nam do Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, dẫn đầu đã hội đàm với đoàn đại biểu cấp cao Cơ quan Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) do ông James Comey, Giám đốc, làm trưởng đoàn.



Tại buổi hội đàm, hai bên thống nhất đánh giá quan hệ hợp tác trong đấu tranh phòng, chống tội phạm đã đạt được kết quả tích cực. Cụ thể là trong trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm, phối hợp điều tra các loại tội phạm, nhất là tội phạm có tổ chức, tội phạm ma túy, rửa tiền, mua bán người và tội phạm sử dụng công nghệ cao; hỗ trợ nâng cao năng lực cho các cơ quan thực thi pháp luật mỗi nước. Hai bên nhất trí đẩy mạnh hợp tác giữa cảnh sát Việt Nam với FBI thông qua các cơ chế hiện có; nghiên cứu, đàm phán tiến tới ký kết các văn bản hợp tác nhằm xây dựng khung pháp lý trong đấu tranh phòng, chống tội phạm… Bộ trưởng Trần Đại Quang và Giám đốc James Comey đã chứng kiến lễ ký thư thỏa thuận về việc FBI chuyển giao phần mềm giám định gien ADN cho cảnh sát Việt Nam. TX (Theo chinhphu.vn)