Flower box kiện FlowerBox.vn

TAND TP.HCM vừa xử sơ thẩm và đã chấp nhận yêu cầu khởi kiện của Công ty TNHH Thuận Lê (trụ sở ở quận Phú Nhuận) buộc Công ty TNHH Đầu tư Kinh doanh Anh Quân (trụ sở ở quận 9) chấm dứt việc sử dụng nhãn hiệu Flower box dưới mọi hình thức.

Hoa này khác hoa kia

Tháng 8-2012, Công ty Thuận Lê khởi kiện ra TAND TP vì cho rằng nhãn hiệu Flower box của mình đang bị xâm hại. Theo đó, Thuận Lê trình bày công ty mình là đơn vị chuyên kinh doanh mua bán hoa và cây cảnh với hai chi nhánh ở quận 1 và quận 3 theo nhãn hiệu Flower box. Nhãn hiệu này đã được bảo hộ theo giấy chứng nhận đăng ký ngày 14-4-2011 của Cục Sở hữu trí tuệ và có hiệu lực 10 năm.

Qua phản ánh của khách hàng, Thuận Lê phát hiện một cửa hàng ở đường Huỳnh Văn Bánh, quận Phú Nhuận (là chi nhánh thuộc Công ty Anh Quân kinh doanh cùng ngành nghề) cũng như website đã lấy tên Flowerbox.vn là nhãn hiệu đã được đăng ký bảo hộ của Thuận Lê để sử dụng kinh doanh trái phép. Công ty Thuận Lê nói mình đã nhiều lần liên hệ, thông báo với Công ty Anh Quân yêu cầu chấm dứt việc sử dụng trái phép nhãn hiệu Flower box này nhưng phía Anh Quân vẫn không chấm dứt, gây khó khăn và làm tổn thất về vật chất và tinh thần cho Thuận Lê. Vì thế Thuận Lê yêu cầu tòa buộc Anh Quân chấm dứt vi phạm và bồi thường 350 triệu đồng.

Cửa hàng bị cho là vi phạm nhãn hiệu trong vụ kiện. Ảnh: HY

Kết luận giám định nói vi phạm

Tại phiên xử, Công ty Anh Quân xác nhận mình kinh doanh tại cửa hàng hoa Flowerbox.vn đã được Sở KH&ĐT cấp phép hoạt động. Công ty Thuận Lê đăng ký nhãn hiệu được cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu là Flower box, not just flower, we deliver your feeling. Như vậy, việc công ty sử dụng bảng hiệu Flowerbox.vn là không vi phạm. Đồng thời, website Flowerbox.vn đã được cấp phép do Cục Quản lý tên miền Công ty Mắt Bão chứng nhận. Anh Quân đang hoạt động đúng luật và không trùng lắp với bất kỳ một tên website nào khác đã được đăng ký. Từ đó, Anh Quân không đồng ý với yêu cầu của Thuận Lê.

Đối đáp lại, Thuận Lê cho rằng mình đã gửi hồ sơ đề nghị giám định hành vi xâm phạm nhãn hiệu của bị đơn. Bản kết luận giám định của Viện Khoa học sở hữu trí tuệ đã kết luận hành vi gắn dấu hiệu Flowerbox.vn trên biển hiệu phục vụ kinh doanh hoa và website do công ty Anh Quân thực hiện mà không được phép của Thuận Lê là hành vi xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu được xác lập và bảo hộ của Thuận Lê.

Vì vậy, việc Thuận Lê yêu cầu chấm dứt hành vi xâm phạm và xin lỗi công khai là thỏa đáng. Đồng thời, việc sử dụng trái phép này đã gây ảnh hưởng đến uy tín thương hiệu, làm Thuận Lê giảm số lượng khách hàng, giảm doanh thu lợi nhuận cũng như giảm cơ hội kinh doanh nên buộc Anh Quân bồi thường 300 triệu đồng và 50 triệu đồng chi phí công ty đã bỏ ra để giải quyết việc vi phạm của bị đơn.

Thắng kiện nhưng không được bồi thường

HĐXX nhận định bị đơn cho rằng việc kinh doanh tại cửa hàng Flowerbox.vn đã được cấp phép hoạt động và được Cục Quản lý tên miền chứng nhận, trong khi giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu của Thuận Lê chỉ được bảo hộ tổng thể, không bảo hộ riêng Flower box, not just flower, we deliver your feeling là không có căn cứ để chấp nhận. Bởi lẽ nhãn hiệu hàng hóa được bảo hộ tổng thể không có nghĩa là các dấu hiệu trong nhãn hiệu được phép sử dụng, trong khi bảo hộ này có dấu hiệu Flower. Việc sử dụng nhãn hiệu và website của bị đơn là không được bảo hộ và bị đơn cũng không chứng minh được việc sử dụng nhãn hiệu Flowerbox.vn là không vi phạm.

Trong khi đó, bản kết luận giám định xác định phía bị đơn có yếu tố xâm phạm quyền của Công ty Thuận Lê. Vì thế, yêu cầu của nguyên đơn buộc Anh Quân chấm dứt hành vi vi phạm là có cơ sở chấp nhận. Và do sử dụng trái phép, bị đơn phải xin lỗi công khai trên hai tờ báo theo yêu cầu của Thuận Lê về việc Anh Quân đã sử dụng trái phép nhãn hiệu Flowerbox.vn.

Về phần bồi thường, tòa đã yêu cầu Công ty Thuận Lê cung cấp chứng cứ chứng minh thiệt hại 300 triệu đồng và các khoản chi phí cần thiết khác. Nhưng do Thuận Lê không cung cấp được nên HĐXX bác yêu cầu đòi bồi thường 350 triệu đồng.

Do hai bên đều không kháng cáo nên bản án này có hiệu lực pháp luật.

Tranh chấp sở hữu cây sâm TAND TP.HCM vừa xử sơ thẩm không chấp nhận yêu cầu của ông Nguyễn Phát Phú (ngụ quận 12) kiện đòi hủy hợp đồng hợp tác đầu tư và quyền sở hữu trí tuệ với ông Trần Đăng Sơn (Việt kiều Mỹ) và bà Đặng Thị Bình Nga. Ông Phú trình bày ông Sơn và bà Nga là khách chữa bệnh của ông nên từ đó hai bên quen biết nhau. Biết ông có củ sâm quý (khác với sâm Ngọc Linh), hai người này có nhã ý giúp hỗ trợ đăng ký nhãn hiệu tại Cục Sở hữu trí tuệ. Cuối tháng 7-2011, ông đã ký bàn giao tất cả hồ sơ cho ông Sơn để gửi đến Cục Sở hữu trí tuệ. Đồng thời, ông ký hợp đồng nguyên tắc với ông Sơn, bà Nga về việc hợp tác đầu tư, khai thác và sử dụng nhãn hiệu hàng hóa Sâm Thiên Bửu Sơn. Hiện ông và ông Sơn đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu. Tuy nhiên, sau đó ông nhận thấy hợp đồng có nhiều điểm bất lợi như cây sâm do ông trồng và phát hiện ra nhưng hợp đồng lại ghi công sức tìm kiếm, phát hiện ra loại sâm này là do các bên cùng đầu tư; lợi nhuận ông nhận được chỉ 30%... Vì thế ông Phú yêu cầu tòa tuyên hủy hợp đồng và hủy tư cách chủ sở hữu đối với nhãn hiệu sâm nói trên của ông Sơn. Xử vụ này, tòa nhận định cả hai bị đơn cùng khẳng định ba người cùng phát hiện ra loại sâm nên cùng nhau đầu tư. Nguyên đơn lại không có chứng cứ gì chứng minh cây sâm là do một mình mình phát hiện và trồng nên không có cơ sở chấp nhận. Theo tòa, hợp đồng và phụ lục các bên đã ký, nay ông Phú yêu cầu tuyên vô hiệu vì không xem kỹ khi ký là không có cơ sở chấp nhận. Bởi sự ký kết thỏa thuận này đều do các bên tự nguyện, không ai bị cưỡng ép hay bị mất năng lực hành vi dân sự. Đồng thời, hiện Cục Sở hữu trí tuệ đã cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu Sâm Thiên Bửu Sơn cho hai ông Sơn và Phú đồng sở hữu. Đối với yêu cầu hủy tư cách chủ sở hữu đối với nhãn hiệu sâm trên của ông Sơn, tòa nhận thấy sau khi hai bên ký hợp đồng nguyên tắc thì mới tiến hành làm thủ tục đăng ký bảo hộ nhãn hiệu và đã được Cục Sở hữu trí tuệ cấp giấy chứng nhận cho cả hai trong thời gian 10 năm. Do vậy, yêu cầu của ông Phú là không có cơ sở chấp nhận. Từ đó, tòa bác toàn bộ yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn. Hiện vụ án này đang có kháng cáo. Coi chừng vi phạm Luật Sở hữu trí tuệ Các hành vi sau đây khi thực hiện mà không được phép của chủ sở hữu nhãn hiệu thì bị coi là xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu: a) Sử dụng dấu hiệu trùng với nhãn hiệu được bảo hộ cho hàng hóa, dịch vụ trùng với hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục đăng ký kèm theo nhãn hiệu đó; b) Sử dụng dấu hiệu trùng với nhãn hiệu được bảo hộ cho hàng hóa, dịch vụ tương tự hoặc liên quan tới hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục đăng ký kèm theo nhãn hiệu đó, nếu việc sử dụng có khả năng gây nhầm lẫn về nguồn gốc hàng hóa, dịch vụ... (Trích khoản 1 Điều 129 Luật Sở hữu trí tuệ)

HOÀNG YẾN