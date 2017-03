Formosa làm cá chết: Chưa soi hết trách nhiệm

Formosa Hà Tĩnh mới chỉ hoàn thành 32/58 hạng mục còn thiếu Chiều 23-8, bí thư Tỉnh ủy và chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh đã có buổi làm việc với Công ty TNHH Gang thép Hưng nghiệp Formosa Hà Tĩnh (Formosa Hà Tĩnh). Tại buổi làm việc, đại diện Formosa Hà Tĩnh cho hay trong số 58 hạng mục trong bảo vệ môi trường còn thiếu sót mà Bộ TN&MT kiểm tra, phát hiện, mới chỉ hoàn thành 32 hạng mục. Dự kiến đến ngày 30-12, Formosa Hà Tĩnh mới hoàn thành tiếp 22 hạng mục và đến 30-12-2017 tiếp tục hoàn thiện hai mục thuộc hạng mục kết nối giám sát ống khói… Đối với hệ thống dập cốc khô, hiện Formosa Hà Tĩnh đang lên phương án thay đổi công nghệ (Bộ TN&MT đã đồng ý thời gian hoàn thiện là ba năm). Phía Formosa Hà Tĩnh kiến nghị UBND tỉnh Hà Tĩnh có giải pháp chỉ đạo phương án xử lý 1.620 tấn chất thải rắn thông thường. Với 390 tấn bùn vi phạm, Formosa Hà Tĩnh đã hoàn thành ký kết hợp đồng với đơn vị đủ năng lực xử lý (Công ty Nghi Sơn), đang chờ Bộ TN&MT chấp thuận mới tiến hành vận chuyển. Ông Lê Đình Sơn, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh, nhấn mạnh: Chính quyền, nhân dân Hà Tĩnh không vì phát triển kinh tế mà chấp nhận các dự án đầu tư làm ảnh hưởng môi trường. Vì sự phát triển bền vững, Hà Tĩnh yêu cầu Formosa Hà Tĩnh thực hiện nghiêm túc cam kết về bảo vệ môi trường, đồng thời khắc phục nghiêm túc những hạn chế, hoàn thiện công nghệ; hệ thống xả thải không được tái diễn như thời gian qua. Ông Sơn cũng yêu cầu Formosa Hà Tĩnh xây dựng lộ trình khắc phục khẩn trương, trong quá trình đó phải công khai, minh bạch, báo cáo thường xuyên; cần có kế hoạch, lộ trình ký hợp đồng với các đơn vị có đủ chức năng để xử lý chất thải rắn, nếu chưa thực hiện được phải tổ chức đóng gói, phân loại. Đ.LAM Còn nhiều mối lo từ dự án Formosa Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, TS Tô Văn Trường, chuyên gia về quản lý tài nguyên nước và môi trường, cho rằng qua sự cố gây cá chết hàng loạt ở vùng biển miền Trung, những tác động tiêu cực đến môi trường từ dự án Formosa Hà Tĩnh cần phải được theo dõi chặt chẽ hơn. “Nhiều người nói chúng ta vẫn có thể vừa có thép, vừa có cá, lại có môi trường biển trong lành. Tôi cho rằng nói thế là lạc quan tếu vì thực tế rất khó đạt được. Do đó, từ bây giờ cần phải có những biện pháp theo dõi những tác động từ dự án Formosa để có những dự báo, cảnh báo kịp thời về những hậu quả về môi trường có thể xảy ra. Vụ cá chết là bài học quá lớn, chúng ta không thể tiếp tục mắc thêm sai lầm” - TS Trường bày tỏ. PGS-TS Lương Văn Thanh, Viện trưởng Viện Kỹ thuật biển (thuộc Viện Khoa học thủy lợi Việt Nam), cũng cho rằng cần phải theo dõi diễn biến chất lượng nước biển ở vùng chịu ảnh hưởng của dự án Formosa trong một thời gian dài. Từ đó mới có thể đưa ra những kết luận chính xác về tác động đến hệ sinh thái biển cũng như thực hiện các giải pháp phục hồi môi trường. “Mối quan hệ nhân quả giữa độc tố và cá chết rất phức tạp. Có những độc tố không làm cá chết ngay mà tích tụ, gây hậu quả từ từ. Vì vậy, hiện nay không còn xảy ra tình trạng cá chết thì chưa hẳn môi trường biển đã an toàn”. Ngoài lo ngại về lượng nước thải, một số chuyên gia về môi trường cũng lo ngại lượng bùn thải khổng lồ phát sinh từ dự án Formosa. Cạnh đó, lượng xỉ rất lớn phát sinh từ dự án còn chưa được đề cập trong thời gian qua. “Trong ĐTM thể hiện dự án có bãi chôn xỉ rộng lớn nằm sát mép biển và mặt tiếp giáp với biển là kè cứng, không thể hiện chống thấm ra sao. Bãi này có diện tích hơn 181 ha. Với lượng xỉ lớn tập kết sát biển thì khả năng chất vôi trong xỉ thép sẽ phát tán vào nguồn nước có thể xảy ra. Chất này làm cho độ pH trong nước biển tăng cao, có thể gây ra hiện tượng cá chết tiếp theo. Do đó, theo tôi ngay từ bây giờ cũng nên lên phương án kiểm soát bãi chứa xỉ này” - một chuyên gia đề nghị. TRUNG THANH