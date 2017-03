Gã “cha nuôi” tàn ác lãnh hai năm tù

Như Pháp Luật TP.HCM từng phản ánh, cuối năm 2009, mẹ cháu Nguyễn Hồng Anh bị Công an quận Hoàng Mai bắt vì tàng trữ trái phép chất ma túy. Do cháu Oanh (bốn tuổi) không có cha nên mẹ cháu đã nhờ vợ chồng Đạt tạm thời nuôi giúp. Suốt ba tháng sau đó, Đạt đã nhiều lần dọa nạt, bắt cháu Oanh úp mặt vào tường nhà vệ sinh và đánh cháu thậm tệ. Thậm chí Đạt còn cắn cháu Oanh chỉ vì lý do cháu bỏ nhà đi chơi và lấy tiền mua quà bánh. Cạnh đó, cháu Oanh còn thường xuyên bị bỏ đói, bắt ở nhà vào ban đêm mà không được bật điện.

Sáng 11-3, khi Đạt tiếp tục hành hạ cháu Oanh, nhiều hàng xóm bất bình đã phản ánh với công an phường nơi Đạt sinh sống. Ngay sau đó, cháu Oanh được giải cứu với rất nhiều thương tích ở khắp thân thể. Kết quả giám định kết luận thương tật của cháu Oanh là gần 16%.

Trong hàng trăm vết thương trên người cháu Oanh, đáng chú ý nhất là những vết cắn mà đặc biệt là ở vùng ngực của nạn nhân khiến nhiều người nghi ngờ cháu Oanh bị lạm dụng. Tại tòa, Đạt khai những vết cắn này là do trong một lần bực tức đã không kiềm chế được. Tuy nhiên, khi bị tòa truy vấn rằng tất cả vết cắn này không thể được thực hiện trong một lần, Đạt im lặng. Cạnh đó, Đạt cũng phủ nhận chuyện dùng ma túy hay chất kích thích khác khi đánh đập cháu Oanh.

Ở một khía cạnh khác, luật sư bảo vệ quyền lợi của cháu Oanh kiến nghị tòa làm rõ trách nhiệm của cơ quan công an đã khởi tố, bắt giam mẹ cháu Oanh (đang có con nhỏ). Theo luật sư, cơ quan này khi bắt giam đã không xác minh rõ lý lịch bị can. Hệ quả của việc này là cháu Oanh rơi vào tay một người bố nuôi hung bạo, không có công ăn việc làm ổn định. Thậm chí khi làm thủ tục nhận nuôi cháu Oanh, Đạt còn dùng CMND mượn của người khác.

Hăm dọa nhân chứng Được triệu tập tới tòa như với tư cách nhân chứng, người phụ nữ chung sống như vợ chồng với Đạt đến tòa nhưng bị một số người dọa nạt, đuổi về khiến chị này không thể tham dự phiên tòa. Ngoài ra, một số bạn bè, người thân của Đạt còn thường xuyên gây ồn ào, mất trật tự tại phiên tòa hoặc ăn mặc thiếu lịch sự nên đã bị cảnh sát tư pháp mời ra khỏi phòng xử.

THANH LƯU - THANH TÚ