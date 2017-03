Gã chồng man rợ sát hại vợ cũ đang mang thai

Theo Nam Khánh (An ninh thủ đô)

Sáng 12/9, TAND TP.HCM đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử lưu động tại Trung tâm sinh hoạt thanh thiếu niên phường 11, quận Tân Bình, vụ án giết người do Lê Sỹ Hòa (SN 1982, ngụ quận Tân Bình) là hung thủ, từng gây xôn xao dư luận tại địa phương.Theo cáo trạng, sau 6 năm chung sống và có với nhau được đứa con, vào tháng 3/2012 Hòa và vợ là chị Nguyễn Thị Bích T quyết định ly hôn. Chị T mở tiệm uốn tóc và sống cùng con trai; còn Hòa đi làm công nhân. Tuy đã “đường ai nấy đi” nhưng Hòa vẫn muốn quay lại với vợ con. Nhiều lần tìm gặp vợ cũ mong “nối lại tình xưa” nhưng chị T không đồng ý.Trong thời gian này Hòa biết được chị T đã có bạn trai và đang mang thai đứa con của người này.Đầu năm 2013, Hòa nhiều lần cầm dao tìm đến nơi ở của chị T đe dọa nếu không quay lại sẽ giết bạn trai của chị này, sau đó giữa hai người xảy ra cãi vã kịch liệt. Sáng 17/3/2013 sau khi chở con đi học Hòa quay về tiệm uốn tóc của vợ cũ gọi lên gác và tra hỏi vợ cũ có đồng ý quay lại chung sống với nhau hay không? Trong lúc 2 người nói chuyện thì bạn trai của chị T gọi điện thoại đến, máu ghen nổi lên Hòa hùng hổ chạy ra mở cốp xe máy lấy 2 con dao Thái Lan lận vào lưng quần đi vào.Lúc này hai người tiếp tục cãi vả to tiếng, tức mình Hòa cầm 2 con dao đâm liên tiếp vào người vợ cũ rồi sau đó tự đâm để tự sát.Mọi người phát hiện sự việc đưa 2 nạn nhân vào bệnh viện cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng nên chị T đã tử vong, riêng Hòa thoát chết. Tại cơ quan công an Hòa đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.Khi mức án tử hình được HĐXX tuyên phạt Lê Sỹ Hòa, hàng trăm người dân dự khán tại phiên tòa đều tỏ thái độ đồng tình với bản án thích đáng dành cho gã chồng man rợ.