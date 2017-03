Gã hàng xóm 'làm bậy' với bé gái tật nguyền

Ngày 23/3, TAND TP HCM đã tuyên phạt Phan Thanh Hùng (ngụ huyện Củ Chi) mức án 6 năm tù về tội “hiếp dâm trẻ em”. Theo HĐXX, đây là mức án nhẹ hơn nhiều so với khung hình phạt (từ 12 năm đến tử hình) bởi bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ, phạm tội chưa đạt…



Tại buổi xét xử, Hùng tỏ ra rất ăn năn về hành vi phạm tội của mình. Khai tại toà, bị cáo cho biết sinh ra trong một gia đình chính sách. Ngày 18/8/2010, nhóm bạn Hùng rủ nhau liên hoan từ sáng đến tối.



Sau 3 chầu nhậu, Hùng uống hết 4 lít rượu. Trên đường về nhà Hùng gặp Linh (12 tuổi) - cô bé hàng xóm bị câm điếc bẩm sinh. Không làm chủ được bản thân, Hùng nảy sinh ý định tà dâm ra hiệu rủ Linh đến bến đò Củ Chi chơi.



Ngang qua chỗ vắng, Hùng kéo Linh vào bụi rậm rồi thực hiện hành vi đồi bại. Có người đi ngang qua, sợ bị phát hiện Hùng bịt miệng nạn nhân rồi bỏ chạy về nhà. "Lúc này tôi mới sực tỉnh cơn say và hiểu ra điều tồi tệ mình vừa làm. Tôi rất ân hận nên đã đấm tay vào tường đến sưng tím", Hùng nói.



Thấy con gái về nhà trong bộ dạng loã thể cùng gương mặt hoảng hốt, gia đình Linh gặng hỏi và trình báo sự việc. Khi công an đến nhà, Hùng ngoan ngoãn theo về trụ sở, khai nhận toàn bộ hành vi.



Theo kết quả giám định pháp y, nạn nhân vẫn giữ được màng trinh.





Theo Vũ Mai (VNE)



*Tên nạn nhân đã được thay đổi.