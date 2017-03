Gã tài xế cặp bồ rồi giết nhân tình trẻ

Ngày 27/7, TAND TP.HCM đã mở phiên tòa lưu động xét xử và tuyên phạt bị cáo Lê Văn Dũng (33 tuổi, Bình Định) mức án 14 năm tù về tội “giết người”.

Bị cáo Nguyễn Văn Dũng tại phiên tòa lưu động.

Theo cáo trạng, Nguyễn Văn Dũng là tài xế xe khách chạy tuyến đường dài Hà Nội – TP.HCM. Tháng 5/2011, trong một lần đi nhậu, Dũng quen biết với chị N.T.D. là người bán trái cây dạo tại các quán nhậu. Thấy cô gái trẻ xinh xắn, bị cáo Dũng tìm cách làm quen.



Mặc dù đã có vợ con ở quê nhưng Dũng nói dối với chị D. là mình đã ly hôn, hiện tại không còn sự ràng buộc để bày tỏ tình cảm yêu thương, thề non hẹn biển với cô gái trẻ. Chưa đầy ba tháng “mặn nồng”, vợ Dũng biết tin nên gọi điện cho chị D. nói chuyện phải quấy. Khi phát hiện anh ta nói dối, chị D. quyết định chia tay.



Ngày 8/8/2011, sau nhiều lần van xin, níu kéo bất thành, Nguyễn Văn Dũng lên kế hoạch sát hại người tình rồi tự sát. Sáng hôm sau, Dũng bỏ một con dao Thái Lan vào túi quần rồi thuê xe ôm chở đến phòng trọ của chị D. nói chuyện lần cuối.



Tại đây, khi gặp mặt người tình, y đề nghị chị nối lại tình xưa vì cho rằng hai người đã đi chùa thề độc sẽ bên nhau suốt đời, giờ nếu chia tay chị D. phải cùng hắn lên chùa rút lại lời thề. Do cho D kiên quyết từ chối, bị cáo Dũng đã cầm dao đâm liên tiếp 4 nhát vào người nạn nhân.



Nghe tiếng kêu cứu, người dân đã vội vàng can ngăn rồi đưa nạn nhân đi cấp cứu, chị D. thoát chết với tỷ lệ thương tật 24% vĩnh viễn.



Hơn 4 giờ đồng hồ sau khi gây án, Nguyễn Văn Dũng ra trình diện công an và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Theo M.Phượng (VNN)