Gài lựu đạn nhằm giết cả gia đình em trai

Trước đó, Công an huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước tiếp nhận đơn thư trình báo của ông Hoàng Văn Thìn (40 tuổi), ngụ tại Đội 3, ấp Suối Đôi, xã Đồng Tiến, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước.

Theo đơn trình báo, tại rẫy trồng điều của gia đình ông thuộc ấp Sắt Xi, xã Tân Phước, huyện Đồng Phú có vật kim loại màu vàng, hình tròn tròn nằm chìm dưới mặt đất, có dây kẽm dẫn nối lên trên mặt đất, nghi ngờ là lựu đạn.

Đây là lần thứ 2 liên tiếp rẫy ông Thìn có vật lạ này. Qua khám nghiệm hiện trường, lực lượng công binh xác định đây là lựu đạn do Mỹ sản xuất; còn vật vợ ông Thìn phát hiện cũng là lựu đạn nhưng là vũ khí quân dụng do Việt Nam sản xuất.

Qua xác minh, được biết: Ngoài việc mâu thuẫn, tranh chấp đất đai giữa Hoàng Văn Hoà với em ruột là Hoàng Văn Thìn; mâu thuẫn giữa Hoàng Văn Hoà với người cháu ruột là Hoàng Văn An đang sống chung với Hoàng Văn Thìn còn sâu sắc hơn.

Vì trước đó vào năm 2007, Hoàng Văn An thấy Hoàng Văn Hoà đánh đập chính người mẹ ruột của Hoà, Hoàng Văn An là cháu can ngăn không được nên đã dùng dao chém Hoàng Văn Hoà gây thương tích. Vụ chém người gây thương tích này, Hoàng Văn An đã trả giá bằng 18 tháng tù.

Tuy người cháu này đã bị phạt 18 tháng tù nhưng Hòa vẫn ấm ức trong lòng nuôi ý định trả thù. Hòa nhặt một số đạn, vỏ đạn đem về đục, chế tạo thành 3 quả lựu đạn rồi đem gài ở vườn của anh trai mình.

Qua đấu tranh Hoàng Văn Hoà đã thừa nhận hành vi hai lần gài lựu đạn để sát hại gia đình người em ruột là Hoàng Văn Thìn và người cháu là Hoàng Văn An.

(Theo VTC News)