Gần 1.000 người diễn tập chống khủng bố tại Cam Ranh

Ngày 26-12, Ủy ban An ninh hàng không dân dụng quốc gia phối hợp các bộ Quốc phòng, Công an, GTVT, UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức diễn tập khẩn nguy hàng không cấp quốc gia năm 2017 tại sân bay Cam Ranh (Khánh Hòa). Sự kiện có sự tham gia của gần 1.000 người thuộc các lực lượng công an, quân đội, các đơn vị liên quan.

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình trực tiếp chỉ đạo diễn tập.



Các lực lượng chức năng diễn tập khống chế nhóm khủng bố

Nội dung gồm diễn tập chỉ huy tham mưu và diễn tập thực binh. Tình huống giả định là chuyến bay XZ123, loại tàu bay ATR72 của Hãng Hàng không DOCO Airlines, cất cánh lúc 9 giờ từ sân bay Liên Khương (Lâm Đồng) bay đến sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM). Trung tâm Kiểm soát đường dài Hồ Chí Minh (ACC Hồ Chí Minh) nhận báo cáo từ tổ lái là chuyến bay bị một nhóm tám người sử dụng vũ lực tấn công, uy hiếp, bắt giữ một số hành khách làm con tin.



Nhóm này đưa ra yêu sách đòi chuyển hướng bay sang nước ngoài, nếu không đáp ứng chúng sẽ giết hại con tin, cho nổ tung tàu bay.

Lúc 9 giờ 5, trên hệ thống ra đa kiểm soát không lưu (ACC) của Tổng Công ty Quản lý bay Việt Nam và trên hệ thống quản lý, bảo vệ vùng trời quốc gia (VQ - 1M) của Quân chủng Phòng không - không quân đều phát hiện chuyến bay XZ123 đổi mã cốt nhận dạng từ 5700 sang 7500 (theo quy ước có ý nghĩa tàu bay phát mã code này đang bị khủng bố).

Đến 9 giờ 30, tàu bay chuyển hướng đến sân bay Cam Ranh, sau đó xin hạ thấp độ cao, hạ cánh xuống Cảng Hàng không Cam Ranh lúc 9 giờ 34.

Phó Thủ tưởng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban An ninh hàng không dân dụng quốc gia giao toàn quyền cho Bộ Quốc phòng xử lý tình huống trên.



Các lực lượng chức năng diễn tập chống khủng bố

Các lực lượng chức năng đã triển khai các phương án xử lý như thương thuyết, đàm phán; tình huống tấn công, bắt giữ khủng bố, giải thoát con tin; tình huống xử lý bom mìn, cứu hộ, cứu nạn, chữa cháy trong tấn công, tiêu diệt, bắt giữ khủng bố, giải thoát con tin.

Theo đánh giá của ban tổ chức, cuộc diễn tập đã đạt được các mục tiêu đề ra. Các lực lượng tham gia cứu hộ cứu nạn đã phối hợp chặt chẽ, nhanh chóng, đảm bảo an toàn, đúng thời gian, quy trình, quy định của an toàn hàng không.



Cuộc diễn tập thành công, đạt các mục tiêu đề ra.

Phát biểu tại buổi diễn tập, Phó thủ tướng Thướng trực Trương Hòa Bình lưu ý trong bối cảnh tình hình an ninh thế giới đang diễn biến phức tạp, các lực lượng khủng bố, tội phạm ngày càng có xu hướng sử dụng hàng không dân dụng để can thiệp trái phép thì buổi diễn tập là một cuộc tập dượt có ý nghĩa quan trọng, đảm bảo sự phối hợp có hiệu quả giữa các bộ phận liên quan nhằm đối phó với hoạt động của tội phạm.

“Đây là cuộc diễn tập mang tính tập dượt tổng thể, tăng cường khả năng thường trực, sẵn sàng ứng phó xử lý các tình huống phức tạp, đe dọa tới việc bảo đảm an ninh, an toàn hoạt động hàng không dân dụng” - Phó Thủ tướng nhấn mạnh.



Một số hình ảnh tại cuộc diễn tập chống khủng bố ở sân bay Cam Ranh: