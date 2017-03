Gần 1.000 người tham gia chữa cháy rừng Bà Nà

Đám cháy xảy ra sáng cùng ngày tại một khu trồng keo của người dân, sau đó gặp nắng nóng và gió nên lan sang khu vực rừng phòng hộ.

Cơ quan chức năng cho biết nguyên nhân ban đầu của vụ cháy rừng do ông Lương Văn Dũng (ở thôn Hòa Hải, xã Hòa Phú) đốt thực bì ở bìa rừng, gặp gió lớn nên lửa đã bùng phát và lan rộng. Do rừng phòng hộ có diện tích lớn và địa hình hiểm trở nên huyện đã huy động gần 1.000 người gồm kiểm lâm huyện, dân quân tự vệ, công an của sáu xã trên địa bàn và bộ đội Quân khu 5 để cứu rừng.

Trực tiếp chỉ huy chữa cháy tại đây, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Phùng Tấn Viết cho biết ngoài diện tích rừng trồng của dân (khoảng 100 ha), đám cháy cũng thiêu rụi nhiều hecta rừng đặc dụng.

TL