Gần 170 năm tù cho 19 đối tượng buôn bán ma túy

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet)



Trong số 11 bị cáo trên, bị cáo Đỗ Anh Tuấn, 30 tuổi, bị phạt 18 năm, 8 tháng tù giam; Hoàng Thị Bình Minh, 52 tuổi, bị phạt 18 năm tù giam (cả hai đối tượng trên cùng ở khu 6, xã Phú Nham, huyện Phù Ninh); Ngô Thị Nga, 39 tuổi, ở khu 2, xã Phú Hộ, thị xã Phú Thọ, cũng bị phạt 18 năm, 9 tháng tù giam; Nguyễn Đồng Tài, 24 tuổi, ở xóm Tiền Phong, xã Minh Quân, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái, bị tuyên phạt 15 năm tù về tội mua bán ma túy và buôn bán trẻ em...



Theo cáo trạng, từ cuối năm 2009 và năm 2010, các bị can: Đỗ Anh Tuấn, Hoàng Thị Bình Minh, Phùng Văn Tuân, Nguyễn Đồng Tài, Lê Việt Cường, Ngô Thị Nga, Lê Văn Viễn, Ngô Thị Kim Tiến, Từ Đức Thọ, Đoàn Văn Nghĩa, Đỗ Văn Dũng... đã nhiều lần mua bán trái phép heroin.



Trong đó, Đỗ Anh Tuấn đã 14 lần đến bản Loóng Luông, xã Loóng Luông, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La, mua 378,75gam heroin; Hoàng Thị Bình Minh tham gia mua bán cùng Tuấn 138,75gam heroin; Lê Việt Cường có ba lần cùng Tuấn mua bán 93,74 gam heroin.



Còn Bùi Minh Sâm với vai trò đồng phạm cùng các bị can Tuấn, Tài, Tuân đã bán ma túy nhiều lần; Từ Đức Thọ đã bán cho các bị can tổng cộng 13 lần với 44,25gam và tàng trữ vận chuyển để bán và bị bắt giữ khi đang tàng trữ 0,46gam...



Các đối tượng này mua heroin về rồi chia thành từng gói nhỏ và lôi kéo một số người bán cho các đối tượng nghiện ở trong và ngoài tỉnh một cách công khai trong một thời gian dài, đã ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự khu vực huyện Phù Ninh và thị xã Phú Thọ.



Trước tình hình trên, Công an tỉnh Phú Thọ đã bóc dỡ và triệt phát nhóm buôn bán, tàng trữ và sử dụng trái phép chất ma túy này vào năm 2010, trả lại sự bình yên cho nhân dân./.