Gần 20 năm đòi đất cho Công viên Tao Đàn

15 năm không di dời nổi nhà hàng Trầu Cau Dù lãnh đạo TP đã lưu ý việc nhiều đơn vị tùy tiện sử dụng đất Công viên Tao Đàn, tháng 11-1992, Giám đốc Công ty Công viên Cây xanh TP lúc đó vẫn cho ông Hồ Ngọc Thuần thuê khoảng 400 m2 (chưa kể hoa viên) đất trong khuôn viên công viên này để mở nhà hàng Trầu Cau. Năm 1995, chủ tịch UBND TP cũng giao UBND quận 1 kiểm tra và ra quyết định tháo dỡ tất cả công trình xây dựng trái phép khác tại Công viên Tao Đàn. Tháng 9-1995, UBND quận 1 ra quyết định thu hồi giấy phép đăng ký kinh doanh của nhà hàng Trầu Cau. Cuối năm 1995, chủ tịch UBND TP xác định Sở GTCC (nay là Sở GTVT) và Công ty Công viên Cây xanh TP không có chức năng và thẩm quyền cho thuê đất công viên làm bất cứ việc gì. “Việc cho thuê mặt bằng để làm nhà hàng Trầu Cau tại Công viên Tao Đàn là trái pháp luật”. Nhà hàng Trầu Cau bỏ hoang nhưng vẫn chiếm đất Công viên Tao Đàn trong nhiều năm qua. Ảnh: MINH PHONG Thế nhưng chủ nhà hàng Trầu Cau đã lập hàng rào, khóa cổng và nhà hàng hoang tàn này vẫn tồn tại trong công viên cho đến nay. Ông Trần Thiện Hà, Giám đốc Công ty Công viên Cây xanh, cho biết dù bị rút giấy phép kinh doanh từ năm 1995 và thời gian thuê đã hết từ năm 2002 nhưng người thuê không những không giao trả đất công viên mà còn đâm đơn ra tòa kiện Công ty Công viên Cây xanh, yêu cầu bồi thường thiệt hại do đã lỡ đầu tư. Đầu tháng 7-2007, thông báo khẩn của Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Tài yêu cầu thực hiện ngay thủ tục xử lý và cưỡng chế tháo dỡ các công trình xây dựng không phép của nhà hàng Trầu Cau. Tuy nhiên, quận 1 nói không thể cưỡng chế do tòa án đang thụ lý, giải quyết tranh chấp. Còn TAND quận 1 lại nói vụ này chưa xử được do chưa có kết quả thẩm định, giám định giá trị xây dựng còn lại của nhà hàng Trầu Cau, chưa xác định được thiệt hại của các bên. Trong khi đó, vụ kiện được TAND quận 1 thụ lý từ năm 2001 đến nay. Mắc mứu khiến việc giải quyết vụ án khó khăn là khâu thẩm định, giám định giá trị xây dựng. Do nhà hàng này nay đã hoang tàn nên căn cứ còn lại chỉ là hình ảnh cơ ngơi khi mới xây dựng do nhà hàng chụp lại.