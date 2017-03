Gần 20 năm tù cho hai tên cướp tiệm vàng bằng súng giả

HĐXX cũng đã ra quyết định tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thanh Sang (29 tuổi, tự Bé Gãi) mức án 9 năm tù và Vương Quốc Thành (27 tuổi, tự Vàng, cả hai cùng ngụ thị xã Dĩ An) mức án 8 năm 6 tháng tù về tội danh “Cướp tài sản”. Bị cáo Trần Thị Thu Thảo (24 tuổi, vợ Thành, ngụ Đông Hòa, thị xã Dĩ An) mức án 2 năm tù về tội danh Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Các bị cáo tại tòa

Theo cáo trạng, để có tiền mua ma túy, chiều 18-6, bị cáo Sang rủ Thành đi cướp tiệm vàng để lấy tiền mua ma túy. Theo kế hoạch Sang dùng súng giả (loại giống súng rulo) khống chế để Thành dùng búa đập tủ kính trưng bày lấy vàng cho vào ba lô. Sau đó Thành đi xe máy chở Sang đi tìm tiệm vàng gây án.

Khi đi ngang qua tiệm vàng Kim Nguyệt (số 15/13 Kha Vạn Cân, phường An Bình), Sang thấy bên trong tiệm vàng vắng khách nên kêu Thành dừng xe lại để cướp. Thành dựng xe cách cửa tiệm vàng khoảng 30m mét rồi cùng Sang đi vào trong tiệm vàng. Sang rút khẩu súng giả trong người ra khống chế uy hiếp bảo vệ và những người có mặt tại tiệm vàng, còn Thành dùng búa đập vỡ tủ kính lấy 27 chiếc nhẫn vàng loại 18k bỏ vào ba lô rồi cả hai nhanh chóng phóng ra xe máy tẩu thoát.

Sau khi cướp được vàng, Thành gọi điện thoại cho vợ là Thảo nói đến nhà Sang để mang một chiếc nhẫn đi bán. Thảo có hỏi thì được Thành và Sang kể lại việc đi cướp tiệm vàng. Số vàng còn lại được cất giấu trong bụi cây gần nhà Sang. Thảo đi bán chiếc nhẫn được hơn 4 triệu đồng rồi đưa cho Sang và Thành lên TP.HCM mua ma túy sử dụng.

Sợ bị phát hiện nên Sang tháo biển số xe, lấy biển số giả gắn vào đồng thời mang chiếc búa ra vứt ở khu nghĩa địa cách nhà 200m. Ngày hôm sau Sang và Thành tiếp tục mang hai chiếc nhẫn vàng cướp được đi bán lấy tiền mua ma túy. Khi đi qua cầu Bình Phước, Sang vứt cây súng giả xuống sông Sài Gòn.

Sáng ngày 20-6, Sang, Thành và Thảo mang 24 chiếc nhẫn vàng cướp được lên một tiệm vàng ở quận Gò Vấp (TP.HCM) bán. Tuy nhiên chủ tiệm vàng nghi ngờ nguồn gốc số vàng trên nên đã không mua. Sau đó cả ba đã mang vàng đến một tiệm vàng ở phường An Bình (thị xã Dĩ An) để bán. Khi đến nơi Thành ở ngoài coi xe còn Sang và Thảo đi vào tiệm để bán.

Qua kiểm tra, chủ tiệm vàng biết được số vàng này trong một vụ cướp trên địa bàn vừa xảy ra nên đã âm thầm báo cho công an. Khi công an đến tiệm vàng thì Sang, Thành và Thảo đã bỏ lại 24 chiếc nhẫn rồi lên xe tẩu thoát.

Ngày 24-6, bị cáo Sang đến cơ quan công an thị xã Dĩ An đầu thú. Qua lời khai, công an nhanh chóng bắt khẩn cấp đối với vợ chồng Thành và Thảo./.

V. NGỌC