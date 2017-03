Gần 20 năm tù cho kẻ giết người tại quán Bar

Bị cáo Nguyễn Đức Quang trước vành móng ngựa. Bị cáo Nguyễn Đức Quang trước vành móng ngựa.



Theo kết quả điều tra của Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Thanh Hóa, vào chiều ngày 13/04/2010, Quang cùng Nguyễn Minh Đức, Phạm Minh Tuấn, Nguyễn Đình Mạnh, Phạm Văn Lộc, Hoàng Huy Hải ăn cơm tại nhà chị Đào Thị Hiền, tại thôn 4, xã Quảng Thắng, thành phố Thanh Hóa.Đến khoảng 19h30' thì cả nhóm đi hát karaoke ở số 6 đường Đào Tấn, thành phố Thanh Hóa. Đang hát thì Quang nhận được điện thoại của Hoàng Thị Phương (vợ của một người bạn Quang). Nghe xong điện thoại của Phương, Quang nói với cả nhóm thôi không hát nữa đi có việc.Sau đó cả nhóm xuống thanh toán tiền và đi đến trước cổng quán Bar APOLLO thì thấy chị Phương đang đứng trên vỉa hè. Quang tiến lại thì chị Phương cho biết: "Em bỏ tiền và giấy tờ trong cốp xe vào quán uống nước, lúc ra lấy thì phát hiện bị mất tiền và giấy tờ xe."Do mẫu thuẫn từ trước với anh Nguyễn Văn Hà (trú tại phường Ngọc Trạo, thành phố Thanh Hóa) nên thấy nhóm của Quang, Thái Ngọc Tân nói: "Thằng Hà đang trong này (tức trong quán Bar APOLLO - PV) vào chém chết mẹ nó đi".Nói xong cả nhóm của Quang lại lấy “đồ nghề” tiến vào trong Bar tìm anh Hà. Thấy anh Hà đang ngồi uống nước cùng với Nguyễn Văn Giang và Nguyễn Đức Tuấn, cả nhóm tiến lại vung kiếm, mã tấu, lưỡi lê chém anh Hà.Bị chém anh Hà dùng ghế ném lại và chạy vào bên trong quầy pha chế rượu, cả nhóm đuổi theo tiếp tục chém anh Hà nhiều nhát. Hai người bạn của anh Hà là Giang và Tuấn cũng bị các đối tượng chém bị thương. Anh Hà, Giang và Tuấn được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Hợp Lực, nhưng vết thương quá nặng nên Hà đã tử vong trên đường đi cấp cứu.Sau khi gây án cả nhóm đã bỏ trốn khỏi địa phương. Đến ngày 09/05/2010 và ngày 11/08/2010 Phạm Minh Tuấn và Nguyễn Minh Đức bị bắt theo lệnh truy nã của Công an tỉnh Thanh Hóa.Ngày 06/06/2011, TAND tỉnh thanh hóa đã mở phiên tòa và tuyên phạt bị cáo Tuấn 19 năm tù, bị cáo Đức 18 năm tù về tội giết người.Ngày 24/02/2012, Quang cũng bị bắt theo lệnh truy nã tại thôn Trung Trạch, xã Quảng Trạch, huyện Quảng Xương, tại một nhà quen của Quang. Khám xét người Quang, Cơ quan Công an thu giữ được một khẩu súng K54 cùng 9 viên đạn do Quang mang theo phòng thân. Xác định đây là vũ khí quân dụng do Quang mua bán trái phép mà có.Với hành vi phạm tội của mình, tại phiên tòa xét xử sơ thẩm ngày 4/7, HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Đức Quang 19 năm 6 tháng tù giam.Theo Nguyễn Thùy (Dân trí)