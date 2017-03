Gần 30 năm tù cho nhóm côn đồ hành hung công an

Các đối tượng gồm Lê Thị Lan (SN 1973), Bùi Duy Đức (SN 1989), Lê Duy Luận (SN 1984), Vũ Trọng Thành (SN 1992), Nguyễn Ngọc Quy (SN 1986), Phạm Hoàng Hiệp (SN 1989) bị đưa ra xét xử về tội “Cố ý gây thương tích”.

Trước đó, ngày 17/2/2011, một số cán bộ công an huyện Thủy Nguyên - Hải Phòng gồm các anh: Vũ Thanh An, Nguyễn Hải Hưng, Trịnh Quang Vũ và Vũ Duy Huyến thực hiện chuyến công tác truy bắt đối tượng truy nã qua thị trấn Quảng Yên - Yên Hưng.

Buổi chiều cùng ngày trở về, các anh qua Phà Rừng - Yên Hưng để sang Hải Phòng. Tại điểm chờ phà lúc đó có các đối Bùi Duy Đức, Phạm Hoàng Hiệp, Lê Duy Luận đang đứng đón Lê Thị Lan, Nguyễn Ngọc Quy, Đoàn Mạnh Tùng đi đò từ bên phía huyện Thuỷ Nguyên sang.

Khi đang đứng tại điểm đợi đò, thấy Đức đang cầm khẩu súng nhựa giống kiểu súng AK chơi, anh An nhắc nhở Đức không nên chơi đồ chơi như vậy. Đức to tiếng cự lại anh An.

Ngay sau đó, Đức gọi điện cho Quy rồi cùng Hiệp quay lại thị trấn Quảng Yên vào phòng trọ của Quy lấy kiếm, tuýp sắt và gọi thêm các đối tượng Vũ Trọng Thành ra nói chuyện phải trái với anh An. Vừa thấy anh An, Quy xông vào hành hung. Anh Huyến, anh Hưng và anh Vũ đến can ngăn đồng thời giơ thẻ công an yêu cầu các đối tượng không được manh động. Tuy nhiên, đối tượng Quy vẫn tiếp tục đánh anh Vũ, anh An. Cùng lúc đó Đức, Hiệp, Thành cầm hung khí đến, Lan hô hào để các đối tượng cầm tuýp sắt, kiếm cùng xông vào đánh, chém các anh Hưng, Huyến, An và anh Vũ bị thương.

Tại phiên tòa xét xử, HĐXX xét các yếu tố hành vi phạm tội, vai trò, nhân thân của các bị cáo và các tình tiết liên quan, quyết định tuyên phạt: Bùi Duy Đức, Phạm Hoàng Hiệp, Nguyễn Ngọc Quy mỗi bị cáo 5 năm 6 tháng tù giam; Lê Duy Luận, Vũ Trọng Thành mỗi bị cáo 4 năm 6 tháng tù giam; Lê Thị Lan 3 năm tù giam.

Theo Anh Thế - Quốc Đô (Dân trí)