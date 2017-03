Gần 40 năm tù cho 5 kẻ giết người

Các bị cáo tại phiên tòa

Sáng ngày 11/1, Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử vụ án giết người đối với Nguyễn Văn Hùng và đồng bọn.

Theo cáo trạng của Viện KSND tỉnh Nghệ An, tối ngày 18/2/2011, Nguyễn Văn Hùng (SN 1992), Nguyễn Văn Chất (SN 1992), Trần Văn Tư (SN 1993), Lê Văn Lợi (SN 1992), Lê Văn Bình (SN 1988) cùng trú tại xóm 3 Tân Đức, xã Tân Thành, Yên Thành, Nghệ An rủ nhau sang xã Đức Thành chơi. Trên đường đi, cả nhóm nảy sinh mâu thuẫn với nhóm của Nguyễn Văn Bắc (trú tại xã Đức Thành, Yên Thành). Được mọi người can ngăn nên hai nhóm bắt tay giảng hòa.

Lúc nhóm của Hùng đi về lại bị nhóm của Bắc chặn lại và tiếp tục gây sự. Được người qua đường can ngăn nhóm của Bắc bỏ đi. Nguyễn Văn Hùng và các bạn đứng lại chơi một lúc và bàn nhau đi đánh nhóm thanh niên Đức Thành. Cả bọn bàn bạc chuẩn bị hung khí rồi tìm chỗ chặn đánh nhóm của Nguyễn Văn Bắc.

Chưa kịp đánh thì Hùng bị Bắc đánh vào mặt. Hai nhóm thanh niên lao vào ẩu đả với nhau. Hùng rút chiếc kéo mang theo trong người đâm nhiều nhát vào người Bắc. Được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng ngày 27/2/2011 Nguyễn Văn Bắc đã tử vong do bị chèn ép tim, màu tụ ngoài màng tim sau khi bị đâm thủng cơ tim. Sau khi biết tin Nguyễn Văn Bắc chết, Nguyễn Văn Hùng đã đến Công an huyện Yên Thành đầu thú. Quá trình điều tra, cơ quan công an đã quyết định mở rộng vụ án và bắt giam đối với Nguyễn Văn Chất, Trần Văn Tư, Lê Văn Lợi, Lê Văn Bình.

Tại phiên tòa, các bị cáo đã thành khẩn khai báo các hành vi phạm tội, gia đình các bị cáo cũng đã tích cực hỗ trợ, bồi thường cho phía nạn nhân. HĐXX đã tuyên phạt Nguyễn Văn Hùng 12 năm tù giam, Nguyễn Văn Chất 8 năm tù giam, Lê Văn Lợi, Lê Văn Bình mỗi người 7 năm tù giam. Riêng Trần Văn Tư, tại thời điểm xảy ra vụ việc chưa đủ 18 tuổi nên được hưởng tình tiết giảm nhẹ và phải chịu mức án 5 năm tù giam. Ngoài ra các bị cáo còn phải liên đới bồi thường cho gia đình bị hại hơn 80 triệu đồng.

Theo Quang Anh (Dân trí)