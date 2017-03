Gắn biển cấm, điều xe cẩu xử xe quá tải

Ra quân kéo giảm TNGT tại cửa ngõ thành phố Sáng 25-4, Công an TP.HCM đã tổ chức lễ ra quân tại các cửa ngõ thành phố nhằm kéo giảm TNGT, xử lý tình trạng tụ tập đua xe, cổ vũ đua xe. Công an TP.HCM xác định sáu tuyến đường trọng điểm giao thông phức tạp như quốc lộ 1, quốc lộ 13, xa lộ Hà Nội, tỉnh lộ 10… thường xuyên xảy ra TNGT. Trong vòng ba tháng (từ ngày 25-4 đến 25-7), công an sẽ tăng cường tuần tra, kết hợp với hóa trang nhằm chủ động phòng ngừa tình trạng tụ tập chạy xe gây rối, xử lý nghiêm những trường hợp uống rượu bia, có thái độ chống đối, gây khó khăn cho lực lượng chức năng. A.NHÂN - X.NGỌC